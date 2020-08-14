مراسم دفن الفنان سمير الإسكندرانى (صور وفيديو)

شيعت منذ قليل جنازة الفنان الراحل سمير الإسكندراني بمقابر العائلة في المقطم بعد أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد «السيدة نفيسة» في القاهرة، بحضور عدد من أفراد الأسرة والأقارب والأصدقاء.وتوفي الإسكندراني، مساء الخميس، عن عمر ناهز 82 عاما بعد صراع مع مرضى الفشل الكلوي، وقدم طوال مشواره الفني عشرات الأغاني المميزة.