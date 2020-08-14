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الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مراسم دفن الفنان سمير الإسكندرانى (صور وفيديو)

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 12:43 م
مراسم دفن سمير الإسكندراني
مراسم دفن سمير الإسكندراني
حسام عسل _ آية سالم
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شيعت منذ قليل جنازة الفنان الراحل سمير الإسكندراني بمقابر العائلة في المقطم بعد أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد «السيدة نفيسة» في القاهرة، بحضور عدد من أفراد الأسرة والأقارب والأصدقاء.

وتوفي الإسكندراني، مساء الخميس، عن عمر ناهز 82 عاما بعد صراع مع مرضى الفشل الكلوي، وقدم طوال مشواره الفني عشرات الأغاني المميزة.
مراسم دفن سمير الإسكندراني
مراسم دفن سمير الإسكندراني
مراسم دفن سمير الإسكندراني
مراسم دفن الفنان سمير الإسكندرانى (صور وفيديو)
مراسم دفن سمير الإسكندراني
مراسم دفن سمير الإسكندراني
مراسم دفن سمير الإسكندراني
مراسم دفن سمير الإسكندراني
مراسم دفن سمير الإسكندراني
مراسم دفن سمير الإسكندراني
مراسم دفن سمير الإسكندراني
مراسم دفن سمير الإسكندراني
مراسم دفن سمير الإسكندراني
مراسم دفن الفنان سمير الإسكندرانى (صور وفيديو)
مراسم دفن سمير الإسكندراني
مراسم دفن سمير الإسكندراني
مراسم دفن سمير الإسكندراني
مراسم دفن سمير الإسكندراني
مراسم دفن سمير الإسكندراني
مراسم دفن سمير الإسكندراني

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