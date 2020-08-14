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الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توسعة شوارع وميادين الداخلة بالوادى الجديد

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 12:39 م
ميادين الداخلة بالوادى
ميادين الداخلة بالوادى الجديد
محمد مهدي
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أكد نبيل حنفي، رئيس مركز ومدينة الداخلة، أنه تم البدء في توسعة شارع قسم الشرطة - المستشفى، أحد أهم الشوارع التجارية، مشيرا أن هذا التوسع سيزيد حركة السير والرواج.

وقال إن العمل مستمرا في تهيئة وتنظيم شوارع وميادين المركز بناء على تعليمات اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم. لتنشيط العملية التجارية وعدم التكدس في الأماكن الحيوية، خاصة في المناسبات العامة والأعياد.

وشدد رئيس مركز الداخلة على استمرار العمل في نظافة الشوارع، برفع الأتربة والإشغالات والمخلفات، كما تم قص وتقليم الأشجار وإزالة الحشائش الجافة، وكذلك تم اقتلاع الأشجار الجافة وتنظيف أماكنها.
ميادين الداخلة بالوادى الجديد
ميادين الداخلة بالوادى الجديد
توسعة شوارع وميادين الداخلة بالوادى الجديد
ميادين الداخلة بالوادى الجديد
ميادين الداخلة بالوادى الجديد
توسعة شوارع وميادين الداخلة بالوادى الجديد

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