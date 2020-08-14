تحذير أمريكي من الأقنعة المزودة بصمامات تهوية

حذر مسئولو الصحة من أن بعض أقنعة الوجه، التي يمكن التنفس من خلالها، لا تفعل الكثير للحماية من انتشار فيروس كورونا.وقالت مراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية (CDC)، في دليل جديد لارتداء الأقنعة، إن أغطية الوجه ذات الصمامات أو فتحات التنفس- التي يرتديها عمال البناء إلى حد كبير في أوقات ما قبل الجائحة- لا تفعل الكثير فيما يخص نقل الشخص المصاب بـ"كوفيد-19"، للفيروس إلى الآخرين.وفي تحديث نُشر الأسبوع الماضي، قالت CDC: "الأقنعة ذات الصمامات أو الفتحات ذات الاتجاه الواحد، تسمح بانطلاق زفير الهواء من خلال ثقب في المادة، ما قد يؤدي إلى طرد قطرات الجهاز التنفسي، التي يمكن أن تصل إلى الآخرين. لذا، لا توصي CDC باستخدام الأقنعة للتحكم في المصدر، إذا كان لديها صمام زفير أو فتحة تهوية."وبدلا من ذلك، تحث الوكالة الناس على ارتداء أقنعة من القماش، مشيرة إلى أن القطن يمنع معظم قطرات الجهاز التنفسي المعدية من الهروب.واختبرت تجربة حديثة أجرتها جامعة ديوك 14 نوعا مختلفا من أقنعة الوجه، لتحديد مدى فاعلية كل منها في إيقاف الرذاذ التنفسي.ووجدت الدراسة أن أقنعة N95 الطبية كانت الأكثر فاعلية، تليها الأقنعة الجراحية التي تستخدم لمرة واحدة، وأقنعة البولي بروبلين والقطن المختلطة في المراكز الثلاثة الأولى.