رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«الغسالة» يقترب من 12 مليونًا في شباك التذاكر

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:48 ص
فيلم الغسالة
فيلم الغسالة
محمد مجدي
طباعة
استطاع فيلم"الغسالة" أن يجذب انتباه الجمهور، خلال طرحه بموسم عيد الأضحى، حيث حقق إيرادات تعدت الـ11 مليون جنيه مصري مقتربًا من المليون الـ12، في شباك تذاكر السينما، على الرغم من عرضه بقدرة استيعابية لا تتجاوز الـ25%.

يعد هذا رقمًا قياسيًا في ظل اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" (كوفيد-19)؛ نظرًا لتقليل نسب إشغال السينما، فضلًا عن إلغاء مواعيد العرض بعد منتصف الليل، حيث كان "الغسالة" أول فيلم مصري يعرض بدور عرض السينما التجارية في مصر والوطن العربي، بعد جائحة كورونا.

تدور أحداث فيلم الخيال العلمي الكوميدي حول "عمر" دكتور في كلية العلوم، يستخدم "الغسالة" كآلة زمن ينتقل بها بين الأزمنة المختلفة التي تقع بين الماضي والحاضر والمستقبل، في محاولة للقضاء على الأزمات، والصعوبات التي تمنعه من الارتباط بمحبوبته.

يشارك في "الغسالة" نخبة من نجوم الشاشة العربية، بطولة محمود حميدة، وأحمد حاتم، وهنا الزاهد، ومحمد سلّام، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وطاهر أبوليلة، فضلًا عن ضيوف الشرف منهم شيرين رضا، ومحمود الليثى، وعلى الطيب، ومحمد ثروت، وهو من تأليف عادل صليب.

موضوعات متعلقة

تشييع جنازة سمير الإسكندرانى من «السيدة نفيسة».. والدفن فى المقطم

«هيئة الدواء» تحذر من عقار لعلاج التهاب المفاصل وتطالب بسحبه

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1442

نتيجة الثانوية الأزهرية سنة 2020.. استعلم من بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج عن نتيجتك

الصور

image description

مؤتمر إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

image description

«آلاء».. طالبة «الهندسة» تعالج الاضطرابات النفسية بالرسم

image description

افتتاح استاد الأهلى

image description

بدء فرز «الشيوخ» في الهرم

image description

فرز الأصوات في «انتخابات الشيوخ»

الأكثر قراءة

رابط بوابة الأزهر.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية الأزهرية سنة 2020.. استعلم من بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج عن نتيجتك

برقم الجلوس.. رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

طالع نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس فقط

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

«حددت موعد موتى».. كيف أنقذ «عوض والمهندس» آمال رمزى من الانتحار؟

«الباشا شرب الويسكي في حذائها».. أسرار من حياة ميمي شكيب

آثار الحكيم خليفتى فى السينما وأجورنا كانت بسيطة.. الوجه الآخر لمديحة يسرى

«القاهرة بلد درجة رابعة وكرهت عبدالناصر».. اعترافات خطيرة لـ فاتن حمامة

نجم الساعة

«الدستور» تكشف أسرار ما جرى: ماذا فعل «ابن النادى» فى الأهلى؟

منوعات

تحذير أمريكي من الأقنعة المزودة بصمامات تهوية

العلماء يحلون لغز ظهور الأورام السرطانية

بلو جاكتس يقلب تأخره إلى فوز ويدرك التعادل مع لايتنينج فى الأدوار الإقصائية

«أندريسكو» تنسحب من بطولة أمريكا المفتوحة بسبب كورونا

مقالات الرأي
مدحت بشاى
"القديسة" و"الأيقونة " في وجداننا (2)
جلال حمام
«الجزيرة».. القناة التى فضح العالم أكاذيبها
مؤمن المحمدي
مكتبة الغلابة
د. محمد عفيفي
مصطفى كمال أتاتورك
المزيد

الثقافة

«أوبرا القاهرة» تقدم عروضًا فنية على مسرح النافورة.. الأحد

«جاز ولايت ميوزيك» بقصر المانسترلى الأحد

الليلة.. حفل «بيب باند» وموسيقى الآلات النحاسية بطلعت حرب

«الليلة الكبيرة» تعود من جديد مع «شباب لايف» و«الموسيقى الشعبية» بالهناجر