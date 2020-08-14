«الغسالة» يقترب من 12 مليونًا في شباك التذاكر

استطاع فيلم"الغسالة" أن يجذب انتباه الجمهور، خلال طرحه بموسم عيد الأضحى، حيث حقق إيرادات تعدت الـ11 مليون جنيه مصري مقتربًا من المليون الـ12، في شباك تذاكر السينما، على الرغم من عرضه بقدرة استيعابية لا تتجاوز الـ25%.يعد هذا رقمًا قياسيًا في ظل اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" (كوفيد-19)؛ نظرًا لتقليل نسب إشغال السينما، فضلًا عن إلغاء مواعيد العرض بعد منتصف الليل، حيث كان "الغسالة" أول فيلم مصري يعرض بدور عرض السينما التجارية في مصر والوطن العربي، بعد جائحة كورونا.تدور أحداث فيلم الخيال العلمي الكوميدي حول "عمر" دكتور في كلية العلوم، يستخدم "الغسالة" كآلة زمن ينتقل بها بين الأزمنة المختلفة التي تقع بين الماضي والحاضر والمستقبل، في محاولة للقضاء على الأزمات، والصعوبات التي تمنعه من الارتباط بمحبوبته.يشارك في "الغسالة" نخبة من نجوم الشاشة العربية، بطولة محمود حميدة، وأحمد حاتم، وهنا الزاهد، ومحمد سلّام، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وطاهر أبوليلة، فضلًا عن ضيوف الشرف منهم شيرين رضا، ومحمود الليثى، وعلى الطيب، ومحمد ثروت، وهو من تأليف عادل صليب.