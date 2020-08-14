جثمان سمير الإسكندرانى يصل إلى مسجد «السيدة نفيسة» (صور)

وصل منذ قليل جثمان الفنان الراحل سمير الإسكندراني إلى مسجد السيدة نفسية، لأداء صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الظهر. وحرص الحاضرون على اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة بارتداء الكمامات والقفازات الطبية واستخدام التعقيم.وتوفي الإسكندراني مساء الخميس عن عمر يناهز 82 عاما بعد صراع مع مرضى الفشل الكلوي، وقدم طوال مشواره الفني عشرات الأغاني المميزة، وكانت آخر أعماله أغنية إعلان وصول مصر لبطولة كأس العالم عام 2018.