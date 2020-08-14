انطلاق ندوة منظمى الاتصالات للمنطقة العربية والإفريقية 20 أغسطس

ينظم قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات "مناقشة المائدة المستديرة التنظيمية الإقليمية للندوة العالمية لمنظمي الاتصالات لعام 2020: سياسة وتحليل المنافسة في بيئة التطبيقات الرقمية للمنطقة العربية والإفريقية" وذلك يوم 20 أغسطس، عبر الإنترنت.وتهدف الندوة إلى إشراك ممثلين عن هيئات تنظيم الاتصالات بالدول الأعضاء بالاتحاد وأيضًا الجهات المعنية من إفريقيا والمنطقة العربية، ذلك لطرح مناقشات حول سياسة المنافسة والتحليل في بيئة التطبيقات الرقمية.وستقدم هذه الجلسة تحليلًا لسياسة المنافسة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ولوائحها والأساس لفهم قواعد المنافسة والسلطات التنظيمية التي تنطبق على قطاع الاتصالات، مع الأخذ في الاعتبار المشهد التنافسي الأوسع الذي يشمل الآن المنصات الرقمية.وتتنوع الاتجاهات التكنولوجية المهمة للرقمنة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة العربية وإفريقيا بشكل كبير، نظرًا لاختلاف مستويات التنمية بين البلدان العربية والإفريقية وداخلها.وتتمثل هذه الاختلافات في مستوى تطوير البنية التحتية، ومعدلات اختراق خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والظروف الاقتصادية، ومساهمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سوق العمل، والسياسات واللوائح المناسبة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخاصة بأقل البلدان نموًا.وستهدف المناقشات والتقارير التي سيتم تقديمها في الندوة عبر الإنترنت إلى بناء المعرفة والمهارات لدى صانعي سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمنظمين والصناعة والأوساط الأكاديمية وتزويدهم بأدوات السياسة والتنظيم اللازمة لمعالجة قضايا المنافسة في بيئة التطبيقات الرقمية مع التركيز على اثنين: أسواق من جانب ومتعددة الجوانب.سوف يسلط المتحدثون الضوء على الاستراتيجيات الرقمية والحلول المبتكرة المعتمدة من حيث سياسة المنافسة والتحليل في بيئة التطبيقات الرقمية. سوف تستكشف مناقشة مفتوحة مع جميع المشاركين التحديات ذات الصلة، والفرص والدروس المستفادة في شكل مناقشة تفاعلية من قبل المحاضرين البارزين ومناقشة مفتوحة مع المشاركين.سيوفر الاجتماع أيضًا فرصة فريدة لمناقشة مشاورة GSR-20 المؤدية إلى اعتماد المبادئ التوجيهية لأفضل الممارسات GSR-20، باعتبارها وثيقة ختامية للندوة العالمية لمنظمي الاتصالات، لا سيما وجهة النظر الإقليمية التي قد تنعكس في إصدار 2020 من الإرشادات.