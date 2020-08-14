رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

انطلاق ندوة منظمى الاتصالات للمنطقة العربية والإفريقية 20 أغسطس

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:45 ص
ندوة منظمي الاتصالات
ندوة منظمي الاتصالات للمنطقة العربية
طارق عتمان
طباعة
ينظم قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات "مناقشة المائدة المستديرة التنظيمية الإقليمية للندوة العالمية لمنظمي الاتصالات لعام 2020: سياسة وتحليل المنافسة في بيئة التطبيقات الرقمية للمنطقة العربية والإفريقية" وذلك يوم 20 أغسطس، عبر الإنترنت.

وتهدف الندوة إلى إشراك ممثلين عن هيئات تنظيم الاتصالات بالدول الأعضاء بالاتحاد وأيضًا الجهات المعنية من إفريقيا والمنطقة العربية، ذلك لطرح مناقشات حول سياسة المنافسة والتحليل في بيئة التطبيقات الرقمية.

وستقدم هذه الجلسة تحليلًا لسياسة المنافسة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ولوائحها والأساس لفهم قواعد المنافسة والسلطات التنظيمية التي تنطبق على قطاع الاتصالات، مع الأخذ في الاعتبار المشهد التنافسي الأوسع الذي يشمل الآن المنصات الرقمية.

وتتنوع الاتجاهات التكنولوجية المهمة للرقمنة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة العربية وإفريقيا بشكل كبير، نظرًا لاختلاف مستويات التنمية بين البلدان العربية والإفريقية وداخلها.

وتتمثل هذه الاختلافات في مستوى تطوير البنية التحتية، ومعدلات اختراق خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والظروف الاقتصادية، ومساهمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سوق العمل، والسياسات واللوائح المناسبة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخاصة بأقل البلدان نموًا.

وستهدف المناقشات والتقارير التي سيتم تقديمها في الندوة عبر الإنترنت إلى بناء المعرفة والمهارات لدى صانعي سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمنظمين والصناعة والأوساط الأكاديمية وتزويدهم بأدوات السياسة والتنظيم اللازمة لمعالجة قضايا المنافسة في بيئة التطبيقات الرقمية مع التركيز على اثنين: أسواق من جانب ومتعددة الجوانب.

سوف يسلط المتحدثون الضوء على الاستراتيجيات الرقمية والحلول المبتكرة المعتمدة من حيث سياسة المنافسة والتحليل في بيئة التطبيقات الرقمية. سوف تستكشف مناقشة مفتوحة مع جميع المشاركين التحديات ذات الصلة، والفرص والدروس المستفادة في شكل مناقشة تفاعلية من قبل المحاضرين البارزين ومناقشة مفتوحة مع المشاركين.

سيوفر الاجتماع أيضًا فرصة فريدة لمناقشة مشاورة GSR-20 المؤدية إلى اعتماد المبادئ التوجيهية لأفضل الممارسات GSR-20، باعتبارها وثيقة ختامية للندوة العالمية لمنظمي الاتصالات، لا سيما وجهة النظر الإقليمية التي قد تنعكس في إصدار 2020 من الإرشادات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برقم الجلوس.. رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

تشييع جنازة سمير الإسكندرانى من «السيدة نفيسة».. والدفن فى المقطم

وفاة رئيس حكومة كاراكاس بعد إصابته بفيروس كورونا

طالع نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس فقط

الصور

image description

مؤتمر إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

image description

«آلاء».. طالبة «الهندسة» تعالج الاضطرابات النفسية بالرسم

image description

افتتاح استاد الأهلى

image description

بدء فرز «الشيوخ» في الهرم

image description

فرز الأصوات في «انتخابات الشيوخ»

الأكثر قراءة

رابط بوابة الأزهر.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية الأزهرية سنة 2020.. استعلم من بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج عن نتيجتك

برقم الجلوس.. رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

طالع نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس فقط

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

«حددت موعد موتى».. كيف أنقذ «عوض والمهندس» آمال رمزى من الانتحار؟

«الباشا شرب الويسكي في حذائها».. أسرار من حياة ميمي شكيب

آثار الحكيم خليفتى فى السينما وأجورنا كانت بسيطة.. الوجه الآخر لمديحة يسرى

«القاهرة بلد درجة رابعة وكرهت عبدالناصر».. اعترافات خطيرة لـ فاتن حمامة

نجم الساعة

«الدستور» تكشف أسرار ما جرى: ماذا فعل «ابن النادى» فى الأهلى؟

منوعات

تحذير أمريكي من الأقنعة المزودة بصمامات تهوية

العلماء يحلون لغز ظهور الأورام السرطانية

بلو جاكتس يقلب تأخره إلى فوز ويدرك التعادل مع لايتنينج فى الأدوار الإقصائية

«أندريسكو» تنسحب من بطولة أمريكا المفتوحة بسبب كورونا

مقالات الرأي
مدحت بشاى
"القديسة" و"الأيقونة " في وجداننا (2)
جلال حمام
«الجزيرة».. القناة التى فضح العالم أكاذيبها
مؤمن المحمدي
مكتبة الغلابة
د. محمد عفيفي
مصطفى كمال أتاتورك
المزيد

الثقافة

«أوبرا القاهرة» تقدم عروضًا فنية على مسرح النافورة.. الأحد

«جاز ولايت ميوزيك» بقصر المانسترلى الأحد

الليلة.. حفل «بيب باند» وموسيقى الآلات النحاسية بطلعت حرب

«الليلة الكبيرة» تعود من جديد مع «شباب لايف» و«الموسيقى الشعبية» بالهناجر