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الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بعد 15 عامًا.. كيف أصبح شكل طفل فيلم «Batman Begins»؟

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:44 ص
طفل Batman
طفل Batman
محمد مجدي
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حقق فيلم باتمان بيجن وهو أول أجزاء العمل الأشهر لسلسله "باتمان الشهيرة"، نجاحًا كبيرًا، وذلك خلال طرحه بمنتصف شهر يونيو لعام 2005، بوصوله لـ380 مليون دولار خلال هذه الفترة.

وخلال أحداث العمل ظهر الفنان الإنجليزي الشهير كريستين بيل، بدور "بروس واين" الشخص الذي يجسد شخصية باتمان في العمل، إلا أن بداية العمل أظهرته وهو في مرحلة الطفولة وتحديدًا في سن العشر سنوات وقد لعب الكاتب جوس لويس دور الشاب بروس واين في بداية باتمان للمخرج الكبير كريستوفر نولان.

ومؤخرًا ظهر هذا الطفل مرة أخرى من خلال عدة تقارير إنجليزية لأول مره في الذكرى الـ15 من طرح العمل، حيث بدا شكله مقاربًا إلى حد كبير للفنان كريستين بيل الذي كان يجسد شكله في مرحلة الطفولة، وتحدث حول مشاركته معلنًا عن تفاصيله وجهه الآن وهو في عمل الـ27 عامًا.

وروى الشاب الذي يحمل اسم جوس لويس تفاصيل انضمامه للعمل حيث قال لصحيفة "جي كيو ماجزين" إنه قد جاء وكلاء للتمثيل إلى مدرسته وخلال ثلاث تجارب أداء قد حصل على الدور.

يذكر أنه قد لعب لويس دور تشارلي رافائيل في فيلم "أسيلوم" لعام 2005، وبعدها اتجه إلى مجال الكتابة ولم يقدم أي عمل تمثيلي آخلا.
بعد 15 عامًا.. كيف أصبح شكل طفل فيلم «Batman Begins»؟
بعد 15 عامًا.. كيف أصبح شكل طفل فيلم «Batman Begins»؟
بعد 15 عامًا.. كيف أصبح شكل طفل فيلم «Batman Begins»؟
بعد 15 عامًا.. كيف أصبح شكل طفل فيلم «Batman Begins»؟

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