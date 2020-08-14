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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

وداعا محب الوطن.. نجوم الفن ينعون سمير الإسكندراني

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:44 ص
سمير الإسكندراني
سمير الإسكندراني
سمر عبدالله
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بطولات كثيرة خلدها الفنان سمير الإسكندراني، الذي توفي مساء الخميس، عن عمر ناهز الـ 82 عامًا، فلم تقتصر رحلته على الفن فقط، بل قدم مواقف وطنية استطاعت أن تجعله بطلا قوميًا يستشهد به الجميع، ومثالا يحتذى به في حب الوطن، حيث لُقبّ بـ "ثعلب المخابرات العامة"، لما فعله من مهام استخباراتية جعلت الجميع يدرك وطنيته.

وفور إعلان نبأ وفاته، نعى عدد كبير من نجوم الفن الفنان الراحل سمير الإسكندراني.

- محمد صبحي

نعى الفنان محمد صبحي، النجم سمير الإسكندراني، وقال على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، بكل الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة الصديق والزميل الفنان سمير الاسكندرانى هذا الرجل الوطني العظيم.. ثعلب المخابرات المصرية ضد الصهيونية.. المطرب المثقف الراقي والحنجرة الرائعة التي عزف عليها أجمل الألحان.. وداعًا الفنان والإنسان دعائي إلى الله تعالى لك بالرحمة والمغفرة وللأسرة الصبر والسلوان".

- نبيل الحلفاوي

نعى الفنان نبيل الحلفاوي عبر "تويتر" الإسكندراني قائلا: "رحم الله الفنان سمير الاسكندراني وألهم أهله ومحبيه الصبر، تميز كمطرب بطعم خاص سواء في أغانيه الخفيفة أو الوطنية، وكان له دور وطني مع المخابرات المصرية قبل مشواره الفني".

- نقابة المهن التمثيلية

كما نعت الصفحة الرسمية لنقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل حيث كتبت "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‫ وفاة الفنان الكبير ‫سمير الإسكندرانى.. ‫رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان".

- صفاء أبو السعود

نعت الفنانة صفاء أبو السعود، الفنان الكبير سمير الإسكندراني، بعد مسيرة حافلة من العطاء الفني والوطني.

وقالت إن الفنان الراحل رمز من الرموز الفنية والوطنية وأيضا الإنسانية التي لن تتكرر، فكان إلى جانب مسيرته الفنية في مجال الطرب، فنانا تشكيليا تتلمذ على يد الفنان الكبير حسين بيكار، ويشهد الجميع بوطنيته وأخلاقه الرفيعة، رحم الله الفنان والإنسان العظيم سمير الإسكندراني، بما قدم للوطن والفن والحياة.

- إسعاد يونس

شاركت الفنانة إسعاد يونس صورة للنجم الراحل سمير الإسكندراني عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" معلقة عليها:"وداعا سمير الاسكندراني، إلى لقاء".

- محمود البزاوي

غرد الفنان محمد البزاوي عبر "تويتر"، قائلا:" رحل الأستاذ سمير الاسكندراني الذي أعطى للوطن والفن الكثير.. ألف رحمه ونور عليك يا أستاذ".


- أحمد فهمي

كتب الفنان أحمد فهمي:" إنا لله وإنا إليه راجعون خالص التعازي في وفاة الفنان الكبير سمير الإسكندراني".

- أحمد الشامي

نعى الفنان أحمد الشامي، الفنان الراحل عبر "تويتر" قائلا:" البقاء لله وربنا يرحمه الفنان الكبير سمير الاسكندراني ويصبر أهله يا رب".

- مي كساب


غردت الفنانة مي كساب على "تويتر" ناعية الفنان الكبير: "الفنان سمير الإسكندراني في ذمة الله نسألكم الفاتحة والدعاء إنا لله وإنا إليه راجعون".

- جمعية المؤلفين والملحنين

نعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين "الساسيرو" الراحل سمير الإسكندرانى، من خلال بيان أصدرته صباح اليوم الجمعة، قالت فيه "ببالغ الحزن ننعى الفنان الكبير سمير الإسكندرانى، الذي وافته المنية أمس الخميس، بعد أن أثرى الحياة الغنائية والفنية بمئات الأغنيات".

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