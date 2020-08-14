«خيط حرير» يشعل الخلاف بين مي عز الدين وسوسن بدر على الأرث

تواصل النجمة مي عز الدين تصوير أحداث مسلسلها الجديد "خيط حرير"، الذي من المنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة، بعد تأجل عرضه فى رمضان الماضي بسبب عدم إنتهاء تصويره.وعلمت "الدستور"، أن مي عز الدين تجسد شخصية موظفة في شركة مقاولات يرأسها الفنان أحمد خليل، تعيش حالة من الاستقرار، قبل أن تدخل صراعات بسبب الميراث مع كلا من الفنانة سوسن بدر والفنان نيقولا معوض، في إطار من الدراما الاجتماعية.ويتطرق العمل خلال أحداثه المتتالية لمعركة تمثيلية بعدما يتوفى صاحب الشركة أحمد خليل، بين مي عز الدين وبين أسرته ممثلة فى نجله نيقولا معوض وسوسن بدر زوجته."خيط حرير"، بطولة مى عز الدين ويشارك فى بطولته كل من الفنان محمود عبدالمغني وسوسن بدر ونيقولا معوض مي سليم وهنادي مهنا يوسف عثمان، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر.