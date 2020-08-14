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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

أمن الشرقية يضبط مسجلين بحوزتهما أسلحة ومخدرات

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:42 ص
ضبط مسجلين
ضبط مسجلين
مريم جبل و عمرو المزيدي
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تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية من ضبط عنصرين إجراميين شديدي الخطورة بحوزتهما أسلحة نارية وذخائر وكمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالمديرية قيام اثنين من العناصرالإجرامية شديدة الخطورة- لهما معلومات جنائية- مُقيمان بدائرة مركز شرطة أولاد صقر.. بالاتجار فى المواد المخدرة، مُتخذين من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى، وحيازتهما أسلحة نارية وذخائر لحماية نشاطهما الإجرامى واختبائهما بإحدى المناطق الزراعية بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وعثر بحوزتهما على بندقية آلية- 5 طلقات لذات العيار- مسدس صوت- 3 طلقات- 3 كيلو جرامات من نبات البانجو المخدر- 150 جراما من مخدر الهيروين- مبلغ مالى- هاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من حصيلة تجارتهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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