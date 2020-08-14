رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط لص عدادات الكهرباء الحكومية فى الجيزة

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:39 ص
ضبط لص
ضبط لص
مريم جبل و عمرو المزيدي
طباعة
نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الكهرباء التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة؛ لقيامه بالاستيلاء على عدادات كهرباء وبيعها لآخرين خارج الشبكة الأساسية دون إصدار فواتير استهلاك لها في الجيزة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة الكهرباء "قسم مباحث كهرباء الجيزة وجنوب القاهرة" قيام (كهربائي - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور "له معلومات جنائية")، بتركيب عدادات كهربائية خاصة بشركة الكهرباء للمواطنين مقابل مبالغ مالية، وتقديم إيصالات مختومة منسوب صدورها للشركة وممهورة بخاتم أحد المهندسين بقسم الاشتراكات بشركة الكهرباء - خلافًا الحقيقة- مزورة.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، مدير قطاع الأمن العام تم ضبطه.

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وأضاف باستغلاله معرفته باسم أحد موظفي الشركة، وتزوير دفتر إيصالات ممهورًا باسمه وخاص بالشركة، مدونًا أسماء الأشخاص الذين تم بيع وتركيب تلك العدادات إليهم، وأضاف بسرقته 9 عدادات من ثلاث أشخاص وبيعها لآخرين مقابل مبالغ مالية وتوصيل تلك العدادات خارج الشبكة الأساسية للشركة ودون إصدار فواتير تحصيل لها "تم ضبط تلك العدادات".

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1442

نتيجة الثانوية الأزهرية سنة 2020.. استعلم من بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج عن نتيجتك

رابط بوابة الأزهر.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس .. بوبة الأزهر AZHAR

الصور

image description

مؤتمر إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

image description

«آلاء».. طالبة «الهندسة» تعالج الاضطرابات النفسية بالرسم

image description

افتتاح استاد الأهلى

image description

بدء فرز «الشيوخ» في الهرم

image description

فرز الأصوات في «انتخابات الشيوخ»

الأكثر قراءة

رابط بوابة الأزهر.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية الأزهرية سنة 2020.. استعلم من بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج عن نتيجتك

برقم الجلوس.. رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

طالع نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس فقط

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

«حددت موعد موتى».. كيف أنقذ «عوض والمهندس» آمال رمزى من الانتحار؟

«الباشا شرب الويسكي في حذائها».. أسرار من حياة ميمي شكيب

آثار الحكيم خليفتى فى السينما وأجورنا كانت بسيطة.. الوجه الآخر لمديحة يسرى

«القاهرة بلد درجة رابعة وكرهت عبدالناصر».. اعترافات خطيرة لـ فاتن حمامة

نجم الساعة

«الدستور» تكشف أسرار ما جرى: ماذا فعل «ابن النادى» فى الأهلى؟

منوعات

تحذير أمريكي من الأقنعة المزودة بصمامات تهوية

العلماء يحلون لغز ظهور الأورام السرطانية

بلو جاكتس يقلب تأخره إلى فوز ويدرك التعادل مع لايتنينج فى الأدوار الإقصائية

«أندريسكو» تنسحب من بطولة أمريكا المفتوحة بسبب كورونا

مقالات الرأي
مدحت بشاى
"القديسة" و"الأيقونة " في وجداننا (2)
جلال حمام
«الجزيرة».. القناة التى فضح العالم أكاذيبها
مؤمن المحمدي
مكتبة الغلابة
د. محمد عفيفي
مصطفى كمال أتاتورك
المزيد

الثقافة

«أوبرا القاهرة» تقدم عروضًا فنية على مسرح النافورة.. الأحد

«جاز ولايت ميوزيك» بقصر المانسترلى الأحد

الليلة.. حفل «بيب باند» وموسيقى الآلات النحاسية بطلعت حرب

«الليلة الكبيرة» تعود من جديد مع «شباب لايف» و«الموسيقى الشعبية» بالهناجر