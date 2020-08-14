ضبط لص عدادات الكهرباء الحكومية فى الجيزة

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الكهرباء التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة؛ لقيامه بالاستيلاء على عدادات كهرباء وبيعها لآخرين خارج الشبكة الأساسية دون إصدار فواتير استهلاك لها في الجيزة.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة الكهرباء "قسم مباحث كهرباء الجيزة وجنوب القاهرة" قيام (كهربائي - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور "له معلومات جنائية")، بتركيب عدادات كهربائية خاصة بشركة الكهرباء للمواطنين مقابل مبالغ مالية، وتقديم إيصالات مختومة منسوب صدورها للشركة وممهورة بخاتم أحد المهندسين بقسم الاشتراكات بشركة الكهرباء - خلافًا الحقيقة- مزورة.عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، مدير قطاع الأمن العام تم ضبطه.وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وأضاف باستغلاله معرفته باسم أحد موظفي الشركة، وتزوير دفتر إيصالات ممهورًا باسمه وخاص بالشركة، مدونًا أسماء الأشخاص الذين تم بيع وتركيب تلك العدادات إليهم، وأضاف بسرقته 9 عدادات من ثلاث أشخاص وبيعها لآخرين مقابل مبالغ مالية وتوصيل تلك العدادات خارج الشبكة الأساسية للشركة ودون إصدار فواتير تحصيل لها "تم ضبط تلك العدادات".يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.