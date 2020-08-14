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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

باحث: الأوروبيون غير متفقين على ممارسة ضغوط حقيقية على تركيا (فيديو)

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:37 ص
الكاتب إبراهيم كابان،
الكاتب إبراهيم كابان، باحث في الشأن التركي،
ياسمين عباس
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قال الكاتب إبراهيم كابان، باحث فى الشأن التركي، إن الاتحاد الأوروبي منقسم في سياساته مع تركيا إلى ثلاثة أقسام، وهي: دول لديها مصالح مع تركيا، ومنها إيطاليا، لهذا السياسات الإيطالية تكون خفيفة تجاه تركيا، وهناك علاقات ألمانية تركية ترفضها بعض الأحزاب وتساندها أحزاب أخرى، وهناك بعض الدول بقيادة فرنسا تقوم بممارسات خشنة تجاه تركيا.

وأضاف الكاتب إبراهيم كابان، خلال لقائه عبر سكايب ببرنامج "الآن" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن هذه المستويات مرتبطة بالتدخل الأمريكي في المنطقة، لافتًا إلى أن السياسات الناعمة التي تمارس في أوروبا ليست وليدة اللحظة، هي وليدة الخيارات الثلاثة الموجودة في الاتحاد الأوروبي، وهي خيارات التعامل مع تركيا بنعومة أو خشونة أو حالة وسط.

ونوه باحث في الشأن التركي، بأن السياسات الأوروبية غير متفقة حتى هذه اللحظة على ممارسة الضغوطات الحقيقية على تركيا، لهذا نجد أن فرنسا تتحرك بمفردها في دعم قبرص واليونان، ورفض سياسات وانتهاكات تركيا.

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