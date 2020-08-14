الكنترولات تستقبل طلاب «الثانوية» المتضررين من النتائج.. اليوم

تواصل كنترولات الثانوية العامة، اليوم الجمعة، استقبال طلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم في الامتحانات للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠.وتستقبل الكنترولات الطلاب الذين تم تحديد مواعيد لإطلاعهم على كراسات إجاباتهم، وفقًا لمنظومة التظلمات بعد سدادهم الرسوم المالية المقررة للاطلاع لصالح صندوق دعم المشروعات التعليمية.وأكدت مصادر بالإدارة العامة للامتحانات، أن عمل كنترولات الثانوية العامة يوم الجمعة، وهو إجازة رسمية أسبوعية، قرار استثنائي، بسبب ضيق الوقت، فمن المقرر أن تنتهي الفترة الزمنية المخصصة لتقديم التظلمات يوم الخميس المقبل.كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت، أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا بطلبات للاطلاع على كراسات إجاباتهم في امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020، بلغ 59607 طلاب، وذلك منذ فتح باب التقديم يوم 6 أغسطس الماضي.