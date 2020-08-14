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الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الموارد المائية: تأهيل الترع مرتبط بالتحول للرى الحديث

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:34 ص
الدكتور محمد عبدالعاطي،
الدكتور محمد عبدالعاطي،
وائل القمحاوى
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اجتمع الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، مع المهندس محمود السعدي، المشرف على مشروعي تبطين الترع والري الحديث والاتصال السياسي، وذلك لمتابعة مستجدات المشروع القومي لتأهيل الترع، وزيادة مناطق الري الحديث بدلًا من الري بالغمر لترشيد استهلاك المياه.

وأكد وزير الري خلال الاجتماع مساء الخميس، على ضرورة بذل المزيد من الجهد للعمل على ترشيد استهلاك المياه للحفاظ على الموارد المتاحة، بجانب سرعة تنفيذ الخطة الموضوعة، استغلال الجسور بعد أعمال التأهيل، مع التقييم لوضع الترع الفرعية قبل وبعد التأهيل من حيث كميات المياه وحجم توفير وترشيد المياه، وكيفية تحويل نظام الري إلى تيار مستمر فى حال التحول إلى الري الحديث.

كما طالب وزير الموارد المائية والري، بأن يتزامن أعمال تأهيل الترع مع تحويل الزمام عليها إلى ري حديث، فقد تمت الموافقة الفنية والارتباط المالي لتنفيذ أعمال تأهيل الترع، وبلغت العمليات المقترح تنفيذها حوالي 321 عملية، على أن يكون لكل عملية ألبوم مصور يوضح حالة الترع قبل وبعد أعمال التأهيل مع إجراء تقييم للترعة قبل وبعد التأهيل، مع الاستمرار في زيادة مساحات أراضي الري الحديث.

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