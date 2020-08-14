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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

في ذكرى رحيله.. 11 معلومة عن الأنبا كيرلس مطران ميلانو

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:33 ص
الأنبا كيرلس مطران
الأنبا كيرلس مطران ميلانو
ماريان رسمى
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة، بمرور ثلاثة أعوام على رحيل الأنبا كيرلس مطران ميلانو وضواحيها بإيطاليا، وترصد "الدستور" في سطور 11 معلومة عنه.

1 - ولد الأنبا كيرلس في حي بسطا بمدينة سوهاج في 15 أكتوبر عام 1952، وخدم بمدينة وقري سوهاج، ولا سيَّما بقرى دير الأنبا شنودة بسوهاج، وحصل على بكالوريوس الهندسة قسم ميكانيكا، جامعة المنيا، عام 1977 وعمل مهندسًا.

2 - رغب في حياة التوحد مع الله، بين أسوار دير السيدة العذراء مريم الشهير بالبرموس، بصحراء وادي النطرون العامر، وترهب في 11 يونيو عام 1979، باسم الراهب القمص كيرلس البرموسي.

3- سيم كاهنًا في 27 فبراير عام 1980، ورُقِّيَ لدرجة القمصية في 25 مايو عام 1981.

4 - خدم بالمنيا قبل رهبنته وهو ما زال طالبًا بالجامعة، وهناك وتعرَّف عليه الأنبا أرسانيوس مطران المنيا، الذي اختاره بعد رهبنته لخدمة الشباب ولخدمة القرية بالمنيا بإيبارشية المنيا وأبو قرقاص.

5 - سيم أسقفًا عامًا للخدمة بإيبارشية المنيا باسم الأنبا كيرلس الأسقف العام في 22 يونيو عام 1986، انتدبه قداسة البابا شنودة الثالث للإشراف على الدير القبطي في ميلانو بإيطاليا عام 1990.

6 - في عهد البابا شنودة الثالث كان في لجان المجمع المقدس التالية، لجنة الرعاية والخدمة - لجنة شئون الأديرة، وبدأ في كتابة مقالات روحية في مجلة الكرازة، وذلك في سبتمبر عام 1991 على مدار 3 سنوات متتالية.

7 - تعتبر ميلانو هي أول إيبارشية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في إيطاليا، والأنبا كيرلس هو أول أسقف ومطران لإيبارشية ميلانو بإيطاليا، تم ترشيحه للبابوية من ضمن سبعة عشر شخصًا بعد رحيل قداسة البابا شنودة الثالث.

8 - أصدر قداسة البابا تواضروس الثاني في الشهور الأولى لتنصيبه أن يصبح الأنبا كيرلس نائبًا بابويًا لكل أوروبا في 28 ديسمبر عام 2012، ويعد الأنبا كيرلس شقيق الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر.

9 - تم ترقيته مطرانًا في فبراير 2016 بيد قداسة البابا تواضروس الثاني.

10- رحل عن عمر ناهز 65 عامًا في صباح يوم 14 أغسطس 2017، وفي بيت مارمينا والبابا كيرلس التابع لإيبارشية وكان معه مجموعة من كهنة وشعب ميلانو وقضى معهم وقتًا طويلًا امتد حتى منتصف الليل قبل أن يعود لقلايته، وصباح اليوم تأخَّر عن الخروج فذهبوا إلى القلاية وطرقوا بابها ولما لم يرد فتحوا الباب فوجدوه رحل.

11 - تمت الصلاة على جثمانه الطاهر في دير القديس الأنبا شنوده رئيس المتوحدين في ميلانو بإيطاليا، وذلك يوم الخميس 17 أغسطس عام 2017 وترأس الصلاة قداسة البابا تواضروس الثاني، ومعه لفيفٌ من الآباء الأساقفة، من بينهم الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر والأنبا بطرس الأسقف العام بالقاهرة.

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