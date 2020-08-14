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الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الليرة التركية تواصل انهيارها.. وصهر «أردوغان» يتسفز المواطنين

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:32 ص
الليرة التركية
الليرة التركية
مروة عنبر
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استمرارًا لانهيار الليرة التركية أمام الدولار الأمريكى، تشهد أسواق الصرف التركية تقلبات جنونية مستمرة خلال الأيام الأخيرة.

ووصل سعر تداول الدولار، اليوم الجمعة، بين 7.34 و7.35 ليرة تركية، بعد أن سجل مساء أمس 7.33، وفقًا لموقع تي 24 التركي.

يذكر أن الدولار تجاوز حاجز 7 ليرات، بدءًا من 30 يوليو الماضي، مما أسفر عن موجة غضب في صفوف المعارضة التركية التي حملت وزير الخزانة والمالية، بيرات البيرق، مسئولية انهيار الليرة وطالبته بالاستقالة فورًا.

وعلى الرغم من غيابه وعدم الإدلاء بتصريحات حول وضع الليرة التركية، ظهر وزير الخزانة والمالية التركي وصهر أردوغان، بيرات البيرق، وبدلًا عن تقديم تبرير منطقي لانهيار الليرة، أثار غضب واستفزاز المواطنين من خلال تقليله من أزمة الدولار، وقال إنها لا تعد أزمة بالنسبة للمواطنين العاديين، وإن سعر الدولار يؤثر فقط على من يركبون سيارات مرسيدس، وBMW، أما المواطن العادي فلا يعاني مثل هذه المشكلة.

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