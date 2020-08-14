«الصحة»: رسائل نصية لحث المواطنين على الكشف على الأمراض المزمنة

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الوزارة ستقوم بإرسال رسائل نصية على الهواتف المحمولة للمواطنين خاصة الأكثر من 40 عامًا، لحثهم على أهمية التوجه فورًا لأقرب مستشفى أو وحدة صحية أو عيادة متنقلة لتوقيع الكشف عليهم ومتابعة حالتهم الصحية، والاطمئنان عليهم، ضمن مبادرة الرئيس لعلاج مرضى الأمراض المزمنة.وأشار لـ"الدستور" إلى أنه تم تخصيص ممرات آمنة لدخول وخروج المرضى بالمستشفيات لدعم وتشجيع المرضى أصحاب الأمراض المزمنة على مواصلة استكمال علاجهم ومتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة، ومنع الاختلاط بين المرضى المصابين بفيروس كورونا والمرضى غير المصابين بالفيروس، مؤكدًا اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، ومراعاة التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى إلزام المترددين على الحملة بارتداء الكمامة، وغسل الأيدي قبل وبعد توقيع الكشف عليهم بمطهر الكحول.وأشار إلى أنه يمكن معرفة مواعيد عمل الحملة وأقرب مكان لهم عن طريق تطبيق «صحة مصر»، مناشدًا المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة بضرورة متابعة أمراض "القلب، الضغط، السكري"، بالإضافة إلى الكشف عن أمراض الكلى.