«الغذاء العالمى»: 20 أغسطس وصول أول شحنة من إمدادات القمح للبنان

أعلنت اليزابيث بيرس المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي أن الشحنة الأولى 17 ألفا و500 طن متري من دقيق القمح والمخصصة لمساعدة لبنان في تجديد احتياطات البلاد الغذائية التي تضررت في انفجار مرفأ بيروت ولمدة ثلاثة أشهر سوف تصل إلى لبنان بحلول 20 أغسطس الجاري.وأشارت بيرس - في مؤتمر صحفي بجنيف اليوم الجمعة - إلى أن الشحنة ستذهب للمطاحن المحلية بالبلاد، مؤكدة ضرورة إعادة تشغيل جزء من ميناء بيروت بأسرع ما يمكن.. ولفتت إلى أن فريقا من المنظمة الدولية يعمل على تشغيل الأجزاء الرئيسية من الميناء مرة أخرى.وقالت "إن برنامج الغذاء العالمي سينقل جوا هذا الأسبوع معدات تشغيل للميناء بما يكفي لتسهيل استيراد القمح والحبوب السائبة الأخرى إلى لبنان".ولفتت المتحدثة إلى أن برنامج الغذاء يقوم بتنفيذ عملية لوجستية سريعة ستشمل إنشاء مستودعات ووحدات تخزين متنقلة للحبوب لتعزيز مرافق ميناء بيروت.. وقالت "إن المنظمة الدولية تخطط للتوسع تدريجيا بمقدار 10 أضعاف في البرنامج الحالي للمساعدة النقدية في لبنان وذلك للوصول إلى مليون شخص في جميع أنحاء البلاد وهو ما يشمل سكان بيروت الذين تضرروا بشكل مباشر من الانفجار".وأوضحت بيرس أن برنامج الغذاء العالمي بحاجة إلى تمويل قيمته 235 مليون دولار لمدة 6 أشهر لتوفير الدعم الغذائي للفئات الأكثر ضعفا بالإضافة إلى الدعم اللوجستي وسلسلة التوريد في البلاد.