هيئة التنمية الصناعية: نسعى لإيجاد حلول تسهم فى زيادة التصدير

أكد اللواء محمد الزلاط، الرئيس الجديد للهيئة العامة للتنمية الصناعية، حرص الهيئة على تنفيذ خطة الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية، حيث تسعى الهيئة للارتقاء بمنظومة التنمية الصناعية وتسهيل عملية الاستثمار في القطاع الصناعي.وأضاف الزلاط، أن الهيئة لن تدخر جهدًا في توظيف كل إمكاناتها لخدمة المجتمع الصناعي لتحقيق خطة التنمية الصناعية في مختلف محافظات مصر.وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق والتعاون بين الهيئة وكل الهيئات والجهات التي تمثل القطاع الصناعي في مصر، وعلى رأسها اتحاد الصناعات المصرية، حيث سيتم عقد لقاءات مكثفة مع الغرف الصناعية للوقوف على أهم التحديات التي تواجههم والسعي لإيجاد حلول جذرية لها بما ينعكس على حركة الاستثمار الصناعي وزيادة معدلات التصدير.جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع المهندس محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الغرف الصناعية، وبمشاركة اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بهدف تعريف مجلس إدارة الاتحاد بالرئيس الجديد لهيئة التنمية الصناعية وكذا استعراض أهم التحديات التي تواجه القطاعات الصناعية، فضلًا عن التنسيق فيما بين الاتحاد والهيئة للتعاون في تطوير منظومة الخدمات المقدمة للصناع.