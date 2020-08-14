انخفاض الحرارة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

قال محمود شاهين، رئيس مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة ستكون مستقرة، إذ تقل درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية، وهو ما يلاحظه المواطنون.وأكد شاهين في تصريحات لـ"الدستور" أن هناك شبورة مائية ستحدث في فترات الصباح الباكر وتظل 72 ساعة، خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، محذرًا قائدي السيارت من السرعة الزائدة، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة بالفعل انخفضت خلال الفترة الحالية شمال وجنوب الصعيد وأصبحت أقل من المعدلات الطبيعية.وأشار إلى تواجد نشاط للرياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يؤدي إلى اضطراب الملاحة هناك، مؤكدًا أن ارتفاع نسب الرطوبة خلال هذا التوقيت من العام شيء طبيعي، ولذلك ننصح بعدم التعرض لأشعة الشمس خلال فترات طويلة، وبخاصة كبار السن والأطفال، وعدم الجلوس في أماكن مغلقة أو غير جيدة التهوية، إضافة إلى شرب المياه بكثرة أثناء التواجد خارج المنزل.وعن طقس، اليوم الجمعة، قال "شاهين" إن طقس اليوم سيشهد ارتفاعًا بدرجات الحرارة، حيث سيكون الطقس حارا رطبا مع نشاط الرياح المعتدلة مع وجود شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري، بينما ستشهد السواحل الشمالية اعتدالا بدرجات الحرارة، وبالنسبة لشمال الصعيد وسيناء ستشهد طقسا حارا، وجنوب مصر سيشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة ونشاطا للرياح، أحيانًا، المحملة بالرمال والأتربة.وأكد "شاهين" أن اليوم سيشهد ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة الرطوبة بعد نزول نسبتها في الأسبوع الماضي، فستتراوح النسبة على القاهرة الكبرى 85% والصغرى35% وستكون الرطوبة بالسواحل الشمالية الكبرى 88% والصغرى 45% مما سيزيد شعور الفرد بالحرارة.وأشار "شاهين" إلى إمكانية سقوط أمطار بالسواحل الشمالية الغربية بنسبة 20%، مؤكدًا أن الأمطار ستكون خفيفة.