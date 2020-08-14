بعد إعلان مكافأة لإيجاد كلب.. خبير يوضح أهمية الحيوانات الأليفة

«من يصل إليه سيستلم مكافأة تصل إلى 15 ألف جنيه»، السطور السابقة هي إعلان على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لصاحب«كلب» فقد ولم يعثر عليه، تاركًا أرقام التليفونات الخاصة به لمن يعثر عليه وعارضا مكافأة لمن يجده.هذه العلاقة لا يفهمها إلا قليلون فقد تعلق صاحب الكلب به، لدرجة أنه يخصص مبلغ من المال لمن يعثر عليه هذا ما نطلق عليه«الإنسانية».وأوضح الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، أهمية تربية الحيوانات الأليفة والسر في التعلق الكبير بينها وبين صاحبها، مشيرا إلى أنه يربط بين الحيوانات الأليفة وأصحابها علاقة صداقة قوية، فهناك العديد من أصحاب هذه الحيوانات يعتبرون الحيوان الخاص بهم هو مؤنسهم في الحياة، لذا فإن الارتباط بينهم بالطبع يكون قويا للغاية.وأضاف " فرويز" لـ"الدستور"، أن وجود الحيوان الأليف بالمنزل يمكن أن يساهم في تعلم الطفل الرحمة، والتعاطف كما يعلمه النظام والاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية، فالتكفل باحتياجات الحيوان الأليف، مثل التنظيف، والأخذ للطبيب، وإعطاء الأدوية وغيرها، ستنمي من رغبة الإنسان في أداء مسؤولياته في الحياة بشكل عام.وتابع: تربية الحيوان الأليف يساهم ايضًا في تقوية العلاقات بين أفراد الأسرة، كما أنه يعمل على تعزيز شعورهم بالسعادة فالطبع فقدانه يؤثر عليهم خاصة لو كان شخصا يعيش بمفرده ويعتبر الحيوان مؤنسه الوحيد، منوها إلى أنه وفقًا للدراسات الحديثة التى أشارت إلى أن الأشخاص المصابين بمرض السكري الذين يمتلكون حيوانًا اليفًا، يكونوا أكثر عرضة لضبط مقياس مستوى السكر في الدم وأخذ الأدوية في موعدها.كما أظهرت الدراسات اهتمامهم بشكل أكبر بالأنظمة الغذائية المفيدة لحالتهم الصحية، ولاحظ العلماء أيضًا تحسنًا كبيرًا في الحالة النفسية لدى كبار السن الذين تم إعطاؤهم حيوانات أليفة ليعتنوا بها.