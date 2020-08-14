تشييع جنازة سمير الإسكندرانى من «السيدة نفيسة».. والدفن فى المقطم

يشيع اليوم الجمعة جثمان الراحل سمير الإسكندراني، عقب صلاة الجمعة، من مسجد السيدة نفيسة، على أن يدفن بمقابر العائلة بمنطقة المقطم.وعانى سمير الإسكندراني، خلال الفترة الماضية، العديد من الأمراض، وأجرى عملية جراحية منذ شهر في البروستاتا داخل مستشفى عين شمس التخصصي.الفنان سمير الإسكندراني مواليد 8 فبراير 1938، وتوفي عن عمر ناهز 82 عاما، وقدم الإسكندراني طوال مشواره الفني عشرات الأغاني المميزة.