فيتنام تشترى اللقاح الروسى ضد كورونا

قالت وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، إن وزارة الصحة الفيتنامية، تقدمت بطلب لشراء اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد.ونقلت الوكالة، عن التليفزيون الحكومي الفيتنامي: "في الوقت نفسه، ستواصل فيتنام تطوير لقاحها الخاص ضد كوفيد-19".لكن وكالة "تاس"، لم تتمكن حتى الآن، من الحصول على تعليق من وزارة الصحة الفيتنامية.في 11 أغسطس، باتت روسيا أول دولة في العالم تسجل لقاحًا ضد فيروس كورونا المستجدـ وتم تطوير هذا اللقاح من قبل مركز "غاماليا" الوطني لبحوث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، واجتاز اللقاح الاختبارات السريرية في يونيو ويوليو.