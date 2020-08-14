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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سببت أضرارًا فى 8.256 منزلا.. 22 قتيلًا فى فيضانات كوريا الشمالية

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 10:16 ص
فيضانات كوريا الشمالية
فيضانات كوريا الشمالية
وكالات
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أدت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تجتاح كوريا الشمالية إلى مقتل 22 شخصا وفقدان 4 آخرين.

وقال الاتحاد الدولي للصليب الأحمر (IFRC) إنه وفقا لجمعية الصليب الأحمر واللجنة الوطنية للكوارث الطارئة في كوريا الشمالية فإن الفيضانات سببت أضرارا في 8،256 منزلا و22 ألف هكتار من الأراضي الزراعية.

وقدم الاتحاد الدولي للصليب الأحمر مواد الإغاثة إلى كوريا الشمالية، خاصة إقليم هوانغ هيه الشمالي وإقليم كانغ وون، حيث تم تسليم لوازم الإغاثة إلى 2،800 أسرة منكوبة.

من ناحية أخرى، أبدت مجموعة من المنظمات الدولية نيتها تقديم المساعدات للسكان المنكوبين في كوريا الشمالية، لكن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون حذر من قبول هذه المساعدات خوفا من تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه يراقب الوضع في كوريا الشمالية، ويستعد لتقديم المساعدات إذا طلبت كوريا الشمالية ذلك، فيما قالت الأمم المتحدة، إن فريقها مستعد لتقديم الدعم لكوريا الشمالية، إذا طلب ولزم ذلك.

ودمر الفيضان 39،297 هكتارا من حقول الأرز، وغمرت المياه 16،680 منزلا و630 منشأة عامة. كما ألحق الضرر بالكثير من الطرق والجسور وخطوط السكك الحديدية.

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