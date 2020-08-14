رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إعادة فتح أكبر سوق للجملة فى بكين بعد انحسار كورونا

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 10:13 ص
أكبر سوق للجملة
أكبر سوق للجملة
أ ش أ
طباعة
أعلنت سلطات العاصمة الصينية (بكين) إعادة فتح سوق شينفادي، أكبر سوق جملة للفاكهة والخضروات واللحوم في بكين، بداية من غد السبت، بعد تعليق عمله لمدة نحو شهرين لتسببه في عودة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وإصابة نحو 335 شخصا بالفيروس.

وقال "تشو شين تشون" النائب التنفيذي لرئيس منطقة فنغتاي التي تضم السوق- في تصريح اليوم الجمعة- إنه "سيتم غدًا السبت إعادة فتح جزء من السوق، يغطي 60% من حجم معاملات الفاكهة والخضروات في الأوقات العادية، بينما سيتم استئناف عمل باقي السوق قبل 10 سبتمبر المقبل".

وأضاف تشون أنه بعد إعادة الفتح، سوف يعلق السوق تجارة التجزئة ويغلق أبوابه أمام المستهلكين الأفراد، فيما يتعين على جميع البائعين والمشترين التسجيل بالاسم الحقيقي أولا قبل دخول السوق.
يشار إلى أنه تم تأسيس سوق خضروات بمساحة ألف متر مربع خارج سوق شينفادي لتلبية طلبات سكان المناطق القريبة، خلال فترة إغلاق السوق.

موضوعات متعلقة

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس .. بوبة الأزهر AZHAR

أول تعليق من محمد رشاد بعد انفصاله عن مى حلمى

وفاة رئيس حكومة كاراكاس بعد إصابته بفيروس كورونا

برقم الجلوس.. رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

الصور

image description

مؤتمر إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

image description

«آلاء».. طالبة «الهندسة» تعالج الاضطرابات النفسية بالرسم

image description

افتتاح استاد الأهلى

image description

بدء فرز «الشيوخ» في الهرم

image description

فرز الأصوات في «انتخابات الشيوخ»

الأكثر قراءة

رابط بوابة الأزهر.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية الأزهرية سنة 2020.. استعلم من بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج عن نتيجتك

برقم الجلوس.. رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

طالع نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس فقط

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

«حددت موعد موتى».. كيف أنقذ «عوض والمهندس» آمال رمزى من الانتحار؟

«الباشا شرب الويسكي في حذائها».. أسرار من حياة ميمي شكيب

آثار الحكيم خليفتى فى السينما وأجورنا كانت بسيطة.. الوجه الآخر لمديحة يسرى

«القاهرة بلد درجة رابعة وكرهت عبدالناصر».. اعترافات خطيرة لـ فاتن حمامة

نجم الساعة

«الدستور» تكشف أسرار ما جرى: ماذا فعل «ابن النادى» فى الأهلى؟

منوعات

العلماء يحلون لغز ظهور الأورام السرطانية

بلو جاكتس يقلب تأخره إلى فوز ويدرك التعادل مع لايتنينج فى الأدوار الإقصائية

«أندريسكو» تنسحب من بطولة أمريكا المفتوحة بسبب كورونا

اكتشاف أسرع نجم على الإطلاق في مجرة درب التبانة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
"القديسة" و"الأيقونة " في وجداننا (2)
جلال حمام
«الجزيرة».. القناة التى فضح العالم أكاذيبها
مؤمن المحمدي
مكتبة الغلابة
د. محمد عفيفي
مصطفى كمال أتاتورك
المزيد

الثقافة

«جاز ولايت ميوزيك» بقصر المانسترلى الأحد

الليلة.. حفل «بيب باند» وموسيقى الآلات النحاسية بطلعت حرب

«الليلة الكبيرة» تعود من جديد مع «شباب لايف» و«الموسيقى الشعبية» بالهناجر

غدًا.. دينا الوديدى تفتتح مهرجان الصيف الدولى الثامن عشر