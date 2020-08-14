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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الأمم المتحدة: لدينا مشروعات تنموية فى 60 قرية بـ5 محافظات

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 10:09 ص
آلاء الزهيري
آلاء الزهيري
أحمد أبوالمحاسن
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أشادت آلاء الزهيري، مسئول العلاقات مع الجهات الحكومية في برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة، بعمليات التنظيم والتنسيق التي تمت بين وزارة التنمية المحلية والبرنامج لصرف المنحة المالية التي خصصها البرنامج للمستحقين من الأسر الفقيرة في مصر، في إطار آليات برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وضمان تطبيق كل المعايير اللازمة لوصول المساعدات للمستحقين وعدم الصرف لأي أسر مدرجة في برامج دعم نقدي أخرى في باقي الوزارات.

وأشارت خلال لقاء مع وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي؛ لبحث سبل التعاون بين الجانبين، إلى وجود مشروعات للبرنامج في 60 قرية بخمس محافظات في الصعيد وهي أسوان والأقصر وسوهاج وقنا وأسيوط تقوم خلالها بدعم المزارعين لتوحيد الحيازات للأراضي الزراعية الصغيرة والتي أسهمت في زيادة الإنتاج من المحاصيل للمزارعين وحل بعض المشكلات والتحديات التي كانت تواجههم وهو ما يتم التنسيق فيه مع وزارتي الري والموارد المائية والزراعة واستصلاح الأراضي.
وأوضحت الزهيري أنه سيتم التوسع فيما يخص هذا المشروع في حوالي 60 قرية جديدة بمحافظات الصعيد خلال الفترة المقبلة بعد النجاح الذي حققه هذا المشروع ورغبة المزارعين في الاستفادة منه وفقًا للمعايير التي وضعتها وزارة الزراعة وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، مشيرة إلى أنه سيتم التعاون مع الوزارة لتكون تلك القرى ضمن مبادرة حياة كريمة ومحافظتي قنا وسوهاج.
وأكدت الزهيري حرص البرنامج على تقديم الدعم لكل البرامج والمشروعات التي تقوم بها الوزارة، وأشادت بالدعم الذي يقدمه الوزير محمود شعراوي لعمل البرنامج في كل المحافظات.

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