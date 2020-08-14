إعلان نتيجة تصويت مجلس الأمن لتمديد حظر الأسلحة على إيران اليوم

يعلن مجلس الأمن، اليوم الجمعة، نتيجة التصويت على مشروع قرار لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران طرحته الولايات المتحدة، وتعارضه روسيا والصين اللتان تملكان حق النقض.وجاء التصويت بناء على اقتراح أمريكي يجدد تمديد حظر السلاح المفروض على إيران، في ظل معارضة من حلفائها الروس والصينيين، وفقا لقناة العربية.وعقب إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قبل أيام، أن إيران تظل أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، لافتا إلى أن حصولها على أنظمة التسلح من الحزب الشيوعي الصيني يهدد المنطقة، أكدت السفيرة الأمريكية لدى المنظمة الدولية كيلي كرافت أن روسيا والصين تريدان الاستفادة من انتهاء حظر الأسلحة المفروض على إيران، موضحة أنهما تتحينان الفرصة كي تتمكنا من بيع الأسلحة لطهران.و جاءت تصريحات كرافت تأكيدا لحديث بومبيو، بأن دخول الصين إلى إيران سيزعزع استقرار الشرق الأوسط، مضيفا أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستعمل بوسيلة أو أخرى على ضمان تمديد حظر السلاح على إيران.ومن المقرر انتهاء الحظر في أكتوبر بموجب اتفاق كان مبرما عام 2015 بين إيران، وروسيا، والصين، وألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات عنها.