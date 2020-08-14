داعية: تحقيق السلام يحتاج إلى إخلاص النية لله (فيديو)

قال الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، إن السلام يحمل معنى الأمن والأمان والطمأنينة للبشر، مؤكدًا أن السلام نزل على النبي (صلى الله عليه وسلم) لكي يحقق هذا الغرض، مستشهدًا بدعاء النبي: "اللهم أَنت السلام وَمِنْك السلام، وإليك يعود السلام، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلال وَالْإِكْرَامِ".وأضاف الدكتور إبراهيم رضا، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن السلام كان دعاء سيدنا عيسى (عليه السلام) فقد قال: "والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا"، كما نزل السلام على سيدنا يحيى (عليه السلام): "وسلام عليه يوم ولد، ويوم يموت، ويوم يبعث حيًا"، لافتًا إلى أن السلام هو تحية المسلمين.وأكد أنه لزامًا علينا أن ندرك صمام الأمان لهذا المجتمع ولكل المجتمعات، وللدنيا بأسرها أن نحقق السلام بين الأفراد، وتحقيق السلام يحتاج أولًا إلى إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، مستشهدًا بقول الله تعالى: "وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ".وأشار رضا إلى أنه على المسلم إلقاء السلام على من يعرف ومن لم يعرف، مؤكدًا أن السلام يمثل تحية المودة، حيث إنه عندما تحرص على تحية السلام يجعل الله ثواب رد السلام بـ30 حسنة.