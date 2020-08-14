رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت: لم ترفض أى دولة استقبال رعاياها المخالفين بالبلاد

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 09:55 ص
الشيخ الدكتور أحمد
الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح
أ ش أ
طباعة
أكد وزير الخارجية الكويتي، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، أنه لا توجد دولة رفضت استقبال مواطنيها المخالفين قانون الإقامة خلال حملة «غادر بأمان» التي دشنتها وزارة الداخلية الكويتية خلال أبريل الماضي.

وأوضح الشيخ أحمد ناصر- في رده على سؤال برلماني وجهه إليه النائب بمجلس الأمة الكويتي محمد الدلال- أن بعض هذه الدول طلبت مهلة من الوقت، لحين الانتهاء من الإجراءات الداخلية لديها، ومنها توفير المحاجر والمتطلبات الصحية، وكذلك مسألة الإغلاق الكلي للمطارات؛ مع استثناء طائرات الإجلاء، وفق ترتيبات واشتراطات محددة.

وأضاف أن هذه الجهود أسفرت عن تيسير وتسهيل عملية ترحيل كل المخالفين لقانون الإقامة من تلك الجنسيات الموجودة في مراكز الإيواء.

موضوعات متعلقة

نتيجة الثانوية الأزهرية سنة 2020.. استعلم من بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج عن نتيجتك

«المصل واللقاح» يكشف مفاجآت عن «علاج كورونا» الروسى

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس .. بوبة الأزهر AZHAR

نتيجة الثانوية الأزهرية 2020.. رابط بوابة الأزهر الشريف azhar.eg

الصور

image description

مؤتمر إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

image description

«آلاء».. طالبة «الهندسة» تعالج الاضطرابات النفسية بالرسم

image description

افتتاح استاد الأهلى

image description

بدء فرز «الشيوخ» في الهرم

image description

فرز الأصوات في «انتخابات الشيوخ»

الأكثر قراءة

رابط بوابة الأزهر.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية الأزهرية سنة 2020.. استعلم من بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج عن نتيجتك

برقم الجلوس.. رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

طالع نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس فقط

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

«حددت موعد موتى».. كيف أنقذ «عوض والمهندس» آمال رمزى من الانتحار؟

«الباشا شرب الويسكي في حذائها».. أسرار من حياة ميمي شكيب

آثار الحكيم خليفتى فى السينما وأجورنا كانت بسيطة.. الوجه الآخر لمديحة يسرى

«القاهرة بلد درجة رابعة وكرهت عبدالناصر».. اعترافات خطيرة لـ فاتن حمامة

نجم الساعة

«الدستور» تكشف أسرار ما جرى: ماذا فعل «ابن النادى» فى الأهلى؟

منوعات

العلماء يحلون لغز ظهور الأورام السرطانية

بلو جاكتس يقلب تأخره إلى فوز ويدرك التعادل مع لايتنينج فى الأدوار الإقصائية

«أندريسكو» تنسحب من بطولة أمريكا المفتوحة بسبب كورونا

اكتشاف أسرع نجم على الإطلاق في مجرة درب التبانة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
"القديسة" و"الأيقونة " في وجداننا (2)
جلال حمام
«الجزيرة».. القناة التى فضح العالم أكاذيبها
مؤمن المحمدي
مكتبة الغلابة
د. محمد عفيفي
مصطفى كمال أتاتورك
المزيد

الثقافة

«جاز ولايت ميوزيك» بقصر المانسترلى الأحد

الليلة.. حفل «بيب باند» وموسيقى الآلات النحاسية بطلعت حرب

«الليلة الكبيرة» تعود من جديد مع «شباب لايف» و«الموسيقى الشعبية» بالهناجر

غدًا.. دينا الوديدى تفتتح مهرجان الصيف الدولى الثامن عشر