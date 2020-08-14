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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

العلماء يحلون لغز ظهور الأورام السرطانية

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 09:47 ص
الأورام السرطانية
الأورام السرطانية
وكالات
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تمكن العلماء في معهد "خوسيه كاريراس" لبحوث اللوكيميا وجامعة برشلونة من الكشف عن سبب التغيرات في خلايا جسم الإنسان المصاحبة لظهور الأورام السرطانية.

وأكد مقال نُشر في مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences، أن الخلية تتحول إلى خبيثة بعد اختفاء جزء من النوكليوتيدات "نوكليوتيد Y"، لكن حتى وقت قريب لم يستطع الخبراء فهم الدور الذي يلعبه هذا في تطور السرطان.

وكشفوا أن البروتين الذي يولد النوكليوتيد Y يتوقف عند الإصابة بالسرطان، مما يسبب أورامًا صغيرة ولكنها عدوانية.

وأضاف العلماء أن معظم التغييرات تحدث في جين TYW2، أي في سرطان المعدة والقولون والرحم، وهذا التحول يقلل بشكل خطير من بقاء المريض على قيد الحياة.

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