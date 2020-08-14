أخذ بالثأر وانتظر بجوار الجثة حتى حضور الشرطة بالإسكندرية

قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول قيام شخص بقتل آخر بالطريق العام بسبب خلافات ثأرية، وندب الطب الشرعي للكشف عن الجثة والتصريح بدفنها بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع جريمة قتل بمنطقة باكوس دائرة القسم، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان الواقعة.وبالمعاينة والفحص تبين أن الحادث بدافع الخصومة الثأرية، وأن المتهم ارتكب جريمته وانتظر بجوار الجثة لحين وصول الشرطة دون أي محاولة للهرب، وتم اقتياده إلى القسم ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.