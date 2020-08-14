رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أخذ بالثأر وانتظر بجوار الجثة حتى حضور الشرطة بالإسكندرية

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 09:46 ص
الجثة
الجثة
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
طباعة
قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول قيام شخص بقتل آخر بالطريق العام بسبب خلافات ثأرية، وندب الطب الشرعي للكشف عن الجثة والتصريح بدفنها بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع جريمة قتل بمنطقة باكوس دائرة القسم، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان الواقعة.

وبالمعاينة والفحص تبين أن الحادث بدافع الخصومة الثأرية، وأن المتهم ارتكب جريمته وانتظر بجوار الجثة لحين وصول الشرطة دون أي محاولة للهرب، وتم اقتياده إلى القسم ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.

موضوعات متعلقة

رابط بوابة الأزهر.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس

وفاة رئيس حكومة كاراكاس بعد إصابته بفيروس كورونا

«هيئة الدواء» تحذر من عقار لعلاج التهاب المفاصل وتطالب بسحبه

بوابة الأزهر link نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس

الصور

image description

مؤتمر إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

image description

«آلاء».. طالبة «الهندسة» تعالج الاضطرابات النفسية بالرسم

image description

افتتاح استاد الأهلى

image description

بدء فرز «الشيوخ» في الهرم

image description

فرز الأصوات في «انتخابات الشيوخ»

الأكثر قراءة

رابط بوابة الأزهر.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية الأزهرية سنة 2020.. استعلم من بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج عن نتيجتك

برقم الجلوس.. رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

طالع نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس فقط

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

«حددت موعد موتى».. كيف أنقذ «عوض والمهندس» آمال رمزى من الانتحار؟

«الباشا شرب الويسكي في حذائها».. أسرار من حياة ميمي شكيب

آثار الحكيم خليفتى فى السينما وأجورنا كانت بسيطة.. الوجه الآخر لمديحة يسرى

«القاهرة بلد درجة رابعة وكرهت عبدالناصر».. اعترافات خطيرة لـ فاتن حمامة

نجم الساعة

«الدستور» تكشف أسرار ما جرى: ماذا فعل «ابن النادى» فى الأهلى؟

منوعات

العلماء يحلون لغز ظهور الأورام السرطانية

بلو جاكتس يقلب تأخره إلى فوز ويدرك التعادل مع لايتنينج فى الأدوار الإقصائية

«أندريسكو» تنسحب من بطولة أمريكا المفتوحة بسبب كورونا

اكتشاف أسرع نجم على الإطلاق في مجرة درب التبانة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
"القديسة" و"الأيقونة " في وجداننا (2)
جلال حمام
«الجزيرة».. القناة التى فضح العالم أكاذيبها
مؤمن المحمدي
مكتبة الغلابة
د. محمد عفيفي
مصطفى كمال أتاتورك
المزيد

الثقافة

«جاز ولايت ميوزيك» بقصر المانسترلى الأحد

الليلة.. حفل «بيب باند» وموسيقى الآلات النحاسية بطلعت حرب

«الليلة الكبيرة» تعود من جديد مع «شباب لايف» و«الموسيقى الشعبية» بالهناجر

غدًا.. دينا الوديدى تفتتح مهرجان الصيف الدولى الثامن عشر