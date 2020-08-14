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الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استمرار تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بأسوان يومى الجمعة والسبت

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 09:46 ص
بأسوان
بأسوان
أسوان_إسراء توفيق
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أعلنت الصفحة الرسمية للوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، عبر موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، أن المركز التكنولوجي بالوحدة يعمل يومي الجمعة والسبت، من الساعه ٩ صباحًا وحتى ٥ مساءً؛ وذلك لاستقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء، بالإضافة إلى طلبات التحويل من تشطيب كامل إلى نصف تشطيب فيما يخص الإسكان المميز بالعقاد.

يذكر أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان أعلنت لحاجزي الوحدات السكنية بالاسكان المتميز بحي العقاد، أنه تقرر عدم مد فترة السماح لدفع المبالغ المتبقية على الحاجزين للوحدات السكنية بالمشروع التي كان مقررًا لها حتى ٣١٨٢٠٢٠ م، وأنه على حاجزي الوحدات السكنية المخصصة لهم من تشطيب كامل الى نصف تشطيب التقدم بطلب في موعد غايته ١٣-٨-٢٠٢٠ م.

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