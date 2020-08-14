الكنيسة تحتفل باستشهاد القديس أليعازر وزوجته سالومي

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة، بإحياء ذكرى استشهاد القديسين التسعة "أليعازر الشيخ وزوجته سالومي وأولادهما أبيم وأنطونيوس وعوزيا وأليعازر وأنيانا وسامونا ومركلوس".ويقول الكتاب "السنكسار" الكنسي إن أليعازر كان أحد معلمي الشريعة اليهودية وكان أبوه أحد السبعين شيخًا الذين ترجموا التوارة بأمر بطليموس ملك مصر وقد أدب أليعازر أولاده بعلوم الشريعة الموسوية.ويتابع: "لما ملك أنطيوخس ملك الروم بلاد الشام وحاصر أورشليم استعمل القسوة مع الآمة اليهودية بمخالفة شريعة آبائهم بأن يأكلوا ما كان محرمًا عليهم مثل لحم الخنزير وغير ذلك فخاف كثيرون من سطوته وأطاعوه. أما هؤلاء الأبرار فقد ظلوا محافظين علي الشريعة المعطاة لهم من الله، فعذبهم كثيرًا بالضرب والصلب والحرق وتمشيط الجسم بأمشاط حديدية وكانت الأم سالومي تشجعهم إلى أن رحلوا عن العالم ثم ألقت هي أيضًا نفسها في النار غير منتظرة من يلقيها فيها وهكذا نال الجميع إكليل الشهادة".