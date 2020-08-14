مي حلمي عن طلاقها: عرفت من السوشيال ميديا.. وبحاول أتأكد من الخبر

علقت الإعلامية مي حلمي، على خبر انفصالها عن المطرب محمد رشاد عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "ردًا على كل ما نشر من الأمس عن خبر طلاقى، لم يتم إعلامي رسميًا حتى الآن".وأضافت: "ولقد علمت خبر انفصالي وطلاقي عن طريق السوشيال ميديا زي ما انتوا عرفتم بالظبط، وأسفة حاولت أتأكد من الخبر من زوجي الحالي أو السابق مش عارفة بصراحة لكن تليفونه مغلق حتى الآن".وأكد الفنان محمد رشاد، خبر انفصاله عن مي حلمي، في أول تعليق رسمي له، قائلًا: "ناس كتير من أصدقائى كلموني بعد ماعرفوا خبر انفصالي.. عشان كده أنا عايز أقول كل شىء في الأول والآخر نصيب وربنا يوفق الجميع".