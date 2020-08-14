طوكيو تسجل 389 إصابة جديدة بكورونا

سجلت العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الجمعة، 389 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهو الرقم الأعلى الذي تسجله العاصمة في غضون أسبوع حيث لا زالت المناطق الحضرية والسياحية تشهد أعدادا كبيرة نسبيا من الإصابات خلال ذروة موسم الإجازات الصيفية.وأوضحت السلطات، حسبما نقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن الإصابات في طوكيو تخطت حاجز الـ 300 مقارنة بالرقم المسجل أمس والبالغ 206 حالات.وكانت طوكيو التي يبلغ عدد سكانها نحو 14 مليون نسمة ولديها أعلى عدد من الإصابات في اليابان، قد سجلت إصابات يومية وصلت إلى 472 إصابة مطلع الشهر الجاري.