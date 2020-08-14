ماكرون​ يحث قادة لبنان على تشكيل حكومة تكنوقراط

أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي بأن الرئيس إيمانويل ماكرون​ حث القادة السياسيين في ​لبنان​ خلال زيارته الأخيرة إلى ​بيروت​ على تشكيل ​حكومة​ انتقالية من التكنوقراط قادرة على تنفيذ إصلاحات لاستعادة ثقة المواطنين وإقناع المانحين بصرف ​مساعدات​ بمليارات الدولارات للبلاد.

ونقلت وكالة رويترز عن المسئول، أن في البداية ستكون مهمة الحكومة تنفيذ إصلاحات عاجلة، و​حكومة تكنوقراط​ يمكنها تنفيذ الإصلاحات وإدارة المساعدات العاجلة والاستجابة لتطلعات أهل بيروت، لافتًا إلى أن ماكرون يريد استغلال الاحتياج الملح للبنان لمساعدات إعادة الإعمار الدولية كحافز لإقناع طوائفه باختيار إدارة جديدة تقودهاشخصيات غير ملطخة ب​الفساد​ ويدعمها المانحون الأجانب.

من جانبه، شدد مصدر سياسي بارز في لبنان على أنه منذ أن جاء ماكرون وهو يتصرف كأنه رئيس لبنان الآن، فهو يجري بنفسه اتصالات بالأحزاب و​الطوائف​ المختلفة في البلاد إضافة لقوى أجنبية، وهذا ليس بالأمر السيئ لأنه ليس هناك أحد اليوم للعب هذا الدور داخليًا، فلا أحد يثق في أحد، وفقًا لما نقله موقع النشرة اللبنانى.