غادة رجب تحيي الذكرى الأربعين لـ رجاء الجداوي (صورة)

أحيت المطربة غادة رجب، الذكرى الأربعين للفنانة رجاء الجداوي، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"ونشرت غادة رجب صورة لها بصحبة الفنانة الراحلة، وعلقت عليها قائلة: "حقيقي مفتقدينك أوي وحشتينا يا روجا، كلامك وخفه دمك وروحك وطلتك حيفضلوا عايشين معانا وحتفضلي عايشه معانا وجوانا"، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها داعيين للفنانة الراحلة بالرحمه والمغفرة.ورحلت عن عالمنا الفنانة رجاء الجداوي بعد معاناة 44 يومًا مع فيروس كورونا والذي أدى إلى تدهور حالتها الصحية في أيامها الأخيرة، داخل مستشفى العزل أبو خليفة في الإسماعيلية.كما شهد برومو فيلم "توام روحي" الذي طرحه المنتج أحمد السبكي، ظهور خاص للفنانة الراحلة رجاء الجداوى ليصبح أول عمل يعرض لها بعد وفاتها.