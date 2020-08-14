قرقاش: المبادرة أتاحت وقف ضم الأراضى الفلسطينية

أكد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أن ردود الفعل الإيجابية من العواصم الرئيسية على الإعلان الثلاثي مشجعة، وذلك بعد الإعلان عن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة الاميركية، بهدف وقف ضم الاراضي الفلسطينية.وقال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، في عدة تدوينات علي حسابه الشخصي علي موقع "تويتر"، اليوم الجمعة، ردود الفعل الإيجابية من العواصم الرئيسية على الإعلان الثلاثي مشجعة، وخاصة أنه عالج في تقدير هذه العواصم خطر ضم الاراضي الفلسطينية على فرص حلّ الدولتين، موضحًا أن قرار الشيخ محمد بن زايد الشجاع يعبّر عن واقعية نحن في أمس الحاجة لها، مضيفًا "القرار الناجح فيه أخذ وعطاء وهذا ما تحقّق".وتابع "قرقاش"،" بينما يبقى قرار السلام فلسطيني إسرائيلي بامتياز، أتاحت مبادرة الشيخ محمد بن زايد الجريئة، عبر إبعاد شبح ضم الأراضي الفلسطينية، المزيد من الوقت لفرص السلام عبر حل الدولتين، وتطوير العلاقات الطبيعية مقابل ذلك منحى واقعي تطرحه الإمارات بكل شفافية بعيدًا عن المزايدات".وواصل" قرار الإمارات كان محل تداول منظم ونشط ضمن آلية صنع القرار في سياستنا الخارجية، وكعادة الشيخ محمد بن زايد اطلع على كل الجوانب، وقاد القرار ضمن رؤية استراتيجية تجمع بين الواقعية السياسية واستشراف جريء للمستقبل"، واختتم حديثه قائلًا: "قرار شجاع من قائد استثنائي".وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، قد أعلن، الخميس، عن أن بلاده اتفقت مع إسرائيل على "وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك، وصولًا إلى علاقات ثنائية".وأضاف في تغريدة على حسابه على "تويتر" أنه اتفق خلال اتصال هاتفي اليوم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على "وقف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية"، وهو ما كان قد أكده بيان مشترك صدر عن الأطراف الثلاثة.