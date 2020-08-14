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الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نيوزيلندا تسجل 13 إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 08:17 ص
إصابة جديدة بكورونا
إصابة جديدة بكورونا
وكالات
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أعلنت نيوزيلندا، اليوم الجمعة، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مع استمرار تزايد الحالات في المجتمع.

وقال آشلي بلومفيلد، المدير العام للصحة في البلاد، لوسائل الإعلام إن مسؤولي الصحة قد يربطون 12 من الحالات الجديدة بعائلة في أوكلاند ثبت إصابتها يوم الثلاثاء الماضي، والحالة المتبقية في المستشفى حاليا، ليس لها صلات معروفة بمجموعة التفشي حتى الآن.

وقال "بلومفيلد" إن جميع الحالات الإيجابية وأسرهم سيجري نقلهم إلى مرافق الحجر الصحي، لتقليل مخاطر انتقال العدوى في المجتمع، مضيفا أنه لم يجر بعد تحديد المصدر الأولي للتفشي.

من جهته قال وزير الصحة كريس هيبكنز، إن المسؤولين أجروا 26 ألف فحص لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 48 ساعة الماضية، مضيفا أنه تم أيضا زيادة الفحوصات للأشخاص الذين يعملون عند مداخل الحدود.

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