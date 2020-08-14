إطلاق سراح 400 سجين من طالبان

أعلنت السلطات الأفغانية الجمعة أنّها بدأت إطلاق سراح 400 سجين ينتمون لحركة طالبان، وهو شرط أساسي لبدء مفاوضات السلام بين الطرفين.وقال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي جاويد فيصل إن ما مجموعه 80 سجينًا أطلق سراحهم الخميس، موضحا أن ذلك سيسمح "بتسريع الجهود من أجل مناقشات مباشرة ووقف دائم ووطني لإطلاق النار".وكان مصير هؤلاء السجناء من العقبات الرئيسية لبدء المفاوضات التي أرجئت مرات عدة، بين المتمردين والحكومة الأفغانية التي تعهدت القيام بتبادل سجناء قبل ذلك.ووافق "المجلس الكبير" (اللويا جيرغا) الذي يضم آلاف الوجهاء والسياسيين وزعماء القبائل، الأحد على مبدأ إطلاق سراح السجناء الـ 400.وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني، قد وقع مساء الإثنين الماضي، مرسوما ينص على الإفراج عن هؤلاء السجناء، كما أعلن مكتبه.