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الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إطلاق سراح 400 سجين من طالبان

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 08:15 ص
إطلاق سراح سجين
إطلاق سراح سجين
وكالات
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أعلنت السلطات الأفغانية الجمعة أنّها بدأت إطلاق سراح 400 سجين ينتمون لحركة طالبان، وهو شرط أساسي لبدء مفاوضات السلام بين الطرفين.

وقال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي جاويد فيصل إن ما مجموعه 80 سجينًا أطلق سراحهم الخميس، موضحا أن ذلك سيسمح "بتسريع الجهود من أجل مناقشات مباشرة ووقف دائم ووطني لإطلاق النار".

وكان مصير هؤلاء السجناء من العقبات الرئيسية لبدء المفاوضات التي أرجئت مرات عدة، بين المتمردين والحكومة الأفغانية التي تعهدت القيام بتبادل سجناء قبل ذلك.

ووافق "المجلس الكبير" (اللويا جيرغا) الذي يضم آلاف الوجهاء والسياسيين وزعماء القبائل، الأحد على مبدأ إطلاق سراح السجناء الـ 400.

وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني، قد وقع مساء الإثنين الماضي، مرسوما ينص على الإفراج عن هؤلاء السجناء، كما أعلن مكتبه.

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