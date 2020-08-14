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الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تسلح 3 سفن حربية بمنظومات متطورة

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 08:08 ص
سفن حربية
سفن حربية
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قالت مصادر في وزارة الدفاع الروسية، إن 3 سفن تابعة للأسطول الحربي البحري في جيش البلاد ستخضع للاختبار قريبا بعد أن حصلت على منظومات تسليح جديدة.

وأوضح بيان صادر عن المكتب الصحفي للوزارة، أن "أول سفينة ستخضع للاختبارات بعد أن أعيد تسليحها هي سفينة (فاسيلي بيكوف) التابعة لأسطول البحر الأسود في الجيش الروسي، والتي بدأت رحلتها نحو أحد الموانئ التابعة للأسطول الشمالي في الجيش لتخضع هناك للاختبارات، وقريبا ستخضع سفينتا (زيليوني دول وأودينتسوفا) لاختبارات للأسلحة في أحد موانئ سيفيرودفينسك أيضا".

وتعتبر سفينة "فاسيلي بيكوف" أهم سفينة طورتها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 22160، وأدخلت الخدمة في قوات أسطول البحر الأسود في الجيش الروسي عام 2018.

أما سفينة "زيليوني دول" فقد سلحتها روسيا بمنظومات مدفعية وصاروخية مضادة لمختلف أنواع الأهداف المعادية، وبـ 8 منصات لإطلاق صواريخ "كاليبر"، ويمكن لهذ السفينة الإبحار بسرعة 25 عقدة بحرية، وقطع مسافات تصل إلى 2500 ميل.

وسفينة "أودينتسوفا" التي تنتمي لأسرة سفن "كاراكورت" فقد طورتها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 22800، وسلحتها بمنظومات "بانتسير" المضادة للأهداف الجوية وبمدافع رشاشة.

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