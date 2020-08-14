«الذكاء الاصطناعى وتطبيقاته» محاضرة أونلاين بمكتبة الإسكندرية

يقدم قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية محاضرة عبر الإنترنت بعنوان «استراتيجية مصر في مجال الذكاء الإصطناعي»، تلقيها الدكتورة جلستان رضوان مستشار وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعي، الساعة السابعة مساء الأحد 16 أغسطس.تتناول المحاضرة مقدمة عن الذكاء الإصطناعي واستراتيجية مصر في هذا المجال، كما تناقش استخدامات هذه التكنولوجيا في الخدمات التي تقدمها مؤسسات المعلومات.تأتي هذه المحاضرة ضمن فعاليات البرنامج الافتراضي السنوي لقسم التواصل الدولي والذي يتبنى هذا العام موضوع التحول الرقمي في مؤسسات المعلومات، في إطار الجهود التي تبذلها مكتبة الإسكندرية لطرح ومناقشة أحدث التقنيات والتطورات في مختلف المجالات.