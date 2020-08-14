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الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تضيف القادمين من فرنسا وهولندا إلى قائمة الحجر الصحي

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 04:05 ص
كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا
وكالات
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أعلنت بريطانيا أنها ستعيد فرض قيود السفر على ست مقاصد شهيرة لقضاء العطلات وسط تزايد مخاطر فيروس كورونا المستجد.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال وزير النقل البريطاني جرانت شابس، إنه اعتبارا من يوم السبت، سيتعين على أي شخص يصل من فرنسا وهولندا وموناكو ومالطا وجزر توركس وكايكوس وأروبا عزل نفسه لمدة 14 يومًا.

كما نصحت وزارة الخارجية البريطانية بعدم السفر غير الضروري إلى فرنسا وهولندا ومالطا.

وقال شابس إن "الحجر الصحي ضروري لأننا عملنا بجد للتأكد من أننا نحافظ على أعدادنا منخفضة هنا.. لا يمكننا إعادة قبول قدوم تلك الحالات من مكان آخر".

وتعد فرنسا ثاني أكثر وجهة سفر شعبية للبريطانيين بعد إسبانيا. وتشير التقديرات إلى أن هناك مئات الآلاف من المسافرين البريطانيين الذين سيحتاجون إلى الحجر الصحي عند عودتهم.

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