31 اصابة بكورونا فى موريتانيا.. والإجمالى 6653

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 31 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.وذكر بيان لوزارة الصحة أنه وبعد إجراء 332 فحصا تم تسجيل 31 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.وأضاف البيان أنه تم تسجيل 102 حالة شفاء ليصل إجمالي حالات التعافي 5843.وأشار المصدر إلى أن عدد الوفيات بلغ 157 شخصا وأن 653 يتابعون علاجهم في المشافي.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.