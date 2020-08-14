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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الفيضانات تتلف المفاعل النووى الرئيسى بكوريا الشمالية (صور)

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 07:39 ص
الفيضانات تتلف المفاعل
الفيضانات تتلف المفاعل النووى
وكالات
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كشفت صور ملتقطة بواسطة أقمار اصطناعية عن أن الفيضانات الأخيرة في كوريا الشمالية ربما ألحقت أضرارًا بمحطات الضخ بالمفاعل النووي الرئيسي في البلاد.

وقال المركز التحليلي الأمريكي المعني بكوريا الشمالية "38 نورث"، إن الصور التقطتها أقمار صناعية تجارية في فترة 6-11 أغسطس الجاري، وأظهرت أن "المياه وصلت إلى موقعي ضخ يخدمان المفاعل" في مجمع يونجبيون، وهو منشأة نووية رئيسية في البلاد تضم مصنعًا لتخصيب اليورانيوم.

وأضاف: "تظهر الصور الملتقطة يوم 6 أغسطس عند مقارنتها بصور 22 يوليو ارتفاعًا دراميًا في منسوب مياه نهر كوريونج الذي يجري قرب مجمع يونجبيون".

وكشف المركز عن صورة لسد تغمره المياه بالكامل على نهر كوريونج، وأشار إلى أن الفيضان ربما أدى إلى إتلاف المضخات أو سد أنظمة الأنابيب التي تسحب المياه من النهر، ما يتسبب في وقف عمل المفاعل.

ويحتوي المجمع على مفاعل نووي بقدرة 5 ميجاوات ربما يستخدم لصناعة البلوتونيوم المستخدم في صنع الأسلحة.
الفيضانات تتلف المفاعل النووى
الفيضانات تتلف المفاعل النووى

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