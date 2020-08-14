رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

القدس تسجل 188 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 06:21 ص
كورونا في فلسطين
كورونا في فلسطين
وكالات
طباعة
أفاد الدكتور علي الجبريني من وحدة مكافحة كورونا، بأن مدينة القدس شهدت تسجيل 188 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأضاف أن عدد الإصابات النشطة في المدينة بلغ 1798 وأن نصف مرضى كورونا في مدينة القدس هم من المواطنين العرب، مشيرا إلى أن إصاباتهم بالفيروس جاءت نتيجة المخالطات خلال عيد الأضحى المبارك.

وأوضح أن حي الطور بالقدس، يعتبر من أكثر أحياء مدينة القدس تضررا بالفيروس.

وحول عدد المتعافين، ذكر أن حالات الشفاء بلغت 64 حالة يوم الخميس، بعد تطبيق بروتوكول الصحة الجديد وتحرير المزيد من المرضى لتمكينهم من مغادرة الحجر الصحي بعد التأكد من انتهاء حضانة الفيروس.

وأشار إلى عدم وجود قدرة لاستيعاب حالات جديدة في أقسام كورونا في مستشفيات القدس، وأن وضع المدينة يتطلب صحوة والتزاما من قبل المواطنين قبل العودة إلى المدارس، ودخول فصل الشتاء.

وناشد المواطنين ضرورة إجراء الفحوصات والالتزام بتعليمات الصحة من حيث التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة والمواظبة على التعقيم.

موضوعات متعلقة

بوابة الأزهر link نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس

«المصل واللقاح» يكشف مفاجآت عن «علاج كورونا» الروسى

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس .. بوبة الأزهر AZHAR

الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الشريف للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

الصور

image description

مؤتمر إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

image description

«آلاء».. طالبة «الهندسة» تعالج الاضطرابات النفسية بالرسم

image description

افتتاح استاد الأهلى

image description

بدء فرز «الشيوخ» في الهرم

image description

فرز الأصوات في «انتخابات الشيوخ»

الأكثر قراءة

رابط بوابة الأزهر.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية الأزهرية سنة 2020.. استعلم من بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج عن نتيجتك

برقم الجلوس.. رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

طالع نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس فقط

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

«حددت موعد موتى».. كيف أنقذ «عوض والمهندس» آمال رمزى من الانتحار؟

«الباشا شرب الويسكي في حذائها».. أسرار من حياة ميمي شكيب

آثار الحكيم خليفتى فى السينما وأجورنا كانت بسيطة.. الوجه الآخر لمديحة يسرى

«القاهرة بلد درجة رابعة وكرهت عبدالناصر».. اعترافات خطيرة لـ فاتن حمامة

نجم الساعة

«الدستور» تكشف أسرار ما جرى: ماذا فعل «ابن النادى» فى الأهلى؟

منوعات

بلو جاكتس يقلب تأخره إلى فوز ويدرك التعادل مع لايتنينج فى الأدوار الإقصائية

«أندريسكو» تنسحب من بطولة أمريكا المفتوحة بسبب كورونا

اكتشاف أسرع نجم على الإطلاق في مجرة درب التبانة

دراسة تكشف شلل الجهاز المناعي في حالات كورونا الشديدة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
"القديسة" و"الأيقونة " في وجداننا (2)
جلال حمام
«الجزيرة».. القناة التى فضح العالم أكاذيبها
مؤمن المحمدي
مكتبة الغلابة
د. محمد عفيفي
مصطفى كمال أتاتورك
المزيد

الثقافة

الليلة.. حفل «بيب باند» وموسيقى الآلات النحاسية بطلعت حرب

«الليلة الكبيرة» تعود من جديد مع «شباب لايف» و«الموسيقى الشعبية» بالهناجر

غدًا.. دينا الوديدى تفتتح مهرجان الصيف الدولى الثامن عشر

الليلة.. رومانسيات بليغ حمدى على مسرح النافورة بالأوبرا