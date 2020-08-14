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الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البنتاجون يشكل فريقًا جديدًا لدراسة ظهور أجسام طائرة مجهولة

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 04:11 ص
البنتاجون
البنتاجون
وكالات
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قررت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إعادة تشكيل مجموعة عمل معنية بالتحقيق في تقارير حول ظهور أجسام طائرة مجهولة أفاد بها طيارون عسكريون أمريكيون.

وحسبما أفادت صحيفة "واشنطن بوست" سيشرف نائب وزير الدفاع ديفيد نوركفيست على عمل الفريق الذي يتوقع أن يتم الإعلان عنه رسميا في غضون أيام.

وأشارت إلى أن أعضاء في الكونجرس ومسؤولين في البنتاجون قد عبروا مرارا عن قلقهم إزاء موضوع الأجسام الطائرة المجهولة، التي كانت تحلق فوق قواعد عسكرية أمريكية ما شكل خطرًا على الطائرات العسكرية.

وحاليا لا يوجد إجماع حول أصل تلك الأجسام ويعتقد البعض أنها قد تكون طائرات استطلاع يشغلها أعداء الولايات المتحدة من الأرض، وليس الكائنات الفضائية.

وسبق أن، تعامل مع القضايا المتعلقة بالأجسام الطائرة المجهولة قسم التحقيقات الخاصة في القوات الجوية الأمريكية.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" كشفت في يوليو، أن البنتاجون يعتزم رفع السرية عن جزء من البيانات المتعلقة بالمسألة التي جمعتها سابقا وإطلاع المواطنين على استنتاجاتها، بعد الحصول على إذن من جهاز الاستخبارات.

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