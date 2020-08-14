بلو جاكتس يقلب تأخره إلى فوز ويدرك التعادل مع لايتنينج فى الأدوار الإقصائية

قلب كولومبوس بلو جاكتس تأخره إلى فوز 3-1 على تامبا باي لايتنينج في الدور الأول للأدوار الإقصائية بدوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية الليلة الماضية.وأدرك بلو جاكتس التعادل 1-1 في السلسلة التي تُحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات بعد خسارته المباراة الأولى التي امتدت إلى ست ساعات بعد اللجوء إلى خمسة أوقات إضافية.وافتتح نيكيتا كوتشروف التسجيل لتامبا باي بعد خمس دقائق ونصف من البداية لكن بلو جاكتس انتزع التقدم بهدفي رايان موراي وأوليفر بيوركستراند في غضون ست دقائق.وأضاف ألكسندر فينبيرج الهدف الثالث بعد 11 دقيقة ونصف من الشوط الثالث.وكانت رابطة البطولة قررت استئناف الدوري الذي توقف في مارس بسبب جائحة فيروس كورونا في مدينتين في كندا.