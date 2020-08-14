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الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

بلو جاكتس يقلب تأخره إلى فوز ويدرك التعادل مع لايتنينج فى الأدوار الإقصائية

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 02:50 ص
كولومبوس بلو جاكتس
كولومبوس بلو جاكتس
وكالات
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قلب كولومبوس بلو جاكتس تأخره إلى فوز 3-1 على تامبا باي لايتنينج في الدور الأول للأدوار الإقصائية بدوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية الليلة الماضية.

وأدرك بلو جاكتس التعادل 1-1 في السلسلة التي تُحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات بعد خسارته المباراة الأولى التي امتدت إلى ست ساعات بعد اللجوء إلى خمسة أوقات إضافية.

وافتتح نيكيتا كوتشروف التسجيل لتامبا باي بعد خمس دقائق ونصف من البداية لكن بلو جاكتس انتزع التقدم بهدفي رايان موراي وأوليفر بيوركستراند في غضون ست دقائق.

وأضاف ألكسندر فينبيرج الهدف الثالث بعد 11 دقيقة ونصف من الشوط الثالث.

وكانت رابطة البطولة قررت استئناف الدوري الذي توقف في مارس بسبب جائحة فيروس كورونا في مدينتين في كندا.

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