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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. رومانسيات بليغ حمدى على مسرح النافورة بالأوبرا

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 02:33 ص
بليغ حمدى
بليغ حمدى
نضال ممدوح
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يستقبل مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية٬ في الثامنة من مساء اليوم الجمعة٬ أمسية فنية موسيقية مع ألحان الموسيقار بليغ حمدي، التي تغني بها عظماء المطربين فى مصر والوطن العربي تقدمها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو فاروق البابلي.

وتتضمن فقرات الحفل موسيقى الطير المسافر، يمكن على باله حبيبي، بيقولولي توبي، الحب اللي كان، خسارة، زي الهوا، طاير يا هوا، مغرم صبابة، الخيزرانة، حب إيه وانساك، أداء رضوى سعيد، محمد متولي، ياسر سليمان، حنان الخولي وعازف الناى ممدوح سرور.

المعروف أن بليغ حمدى ولد في 7 أكتوبر 1931 وأتقن عزف آلة العود في سن التاسعة، والتحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى (معهد الموسيقى العربية حاليا)، وبدأ حياته الفنية كمغنى، حيث سجل 4 أغانى بالإذاعة المصرية ثم اتجه للتلحين، وسطع نجمه عام 1957 عندما قدم أول ألحانه لعبد الحليم حافظ (تخونوه)، بعدها تعاون مع نجوم الطرب المصريين والعرب منهم أم كلثوم، وردة، فايزة أحمد، شادية، نجاة، صباح، ميادة الحناوى، عزيزة جلال، على الحجار، هانى شاكر، محمد رشدى، سميرة سعيد ولطيفة.

وتميزت ألحانه بالبساطة والسهولة وتعددت ألقابه منها "ملك الموسيقى" و"لحن الشجن"، توفى في 12 سبتمبر 1993 عن عمر يناهز 62 عامًا تاركًا ثروة فنية من الألحان لجميع الألوان الغنائية التى تنوعت بين الرومانسية والوطنية والقصائد وأغاني الأطفال والابتهالات الدينية ومنها الحانه للشيخ سيد النقشبندى وأشهرها (مولاي).

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