وزير الاتصالات: 30 مليار جنيه تكلفة رفع كفاءة شبكة الإنترنت

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حقق نموًا خلال العام المالي الماضي بنسبة 15.2 %، وبلغ حجمه أكثر من 107 مليار جنيه، موضحًا أن صفقات الاستحواذ أمر طبيعي في أسواق الاتصالات وتثبت أن السوق المصري سوق واعد وضخم ومحل اهتمام الشركات العالمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وأضاف الوزير، في تصريحات لـ «الدستور» أن الوزارة تقوم بتنفيذ مشروع ضخم لتحويل 27 جامعة حكومية إلى جامعات رقمية بتكلفة تبلغ أكثر من 4 مليارات جنيه خلال عام بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلي أن منظومة ميكنة الجامعات ستتيح وسائل رقمية التواصل بين الأساتذة والطلاب يكون من خلال الوسائل الرقمية، ويتم تطوير وتداول المنهج الأكاديمي من خلال المنصات الرقمية.وأشار الوزير إلي أن الوزارة نفذت مشروع ضخم لرفع كفاءة شبكة الانترنت فى مصر باستثمارات بلغت 30 مليار جنيه، وهذا المشروع نتج عنه مضاعفة سرعة الإنترنت في مصر وتقوية البنية المعلوماتية فيها، وهو ما أدى إلى تحمل مصر للأحمال التي تضاعفت مع جائحة «كورونا» جراء اعتماد المواطنين على الأنترنت، وإجراء امتحانات المرحلة الثانوية من خلال الإنترنت بدون شكوى واحدة، والآن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل على المرحلة الثانية من مشروع رفع كفاءة شبكة الأنترنت خلال الجزء المتبقي من هذا العام.وقال الوزير إن سوق العمل الحر سوق واعد وينمو بنسب مطردة، ونحن نشجع الشباب للدخول في هذا السوق واكتساب فرص عمل من خلال منصات العمل الحر، ولذلك يتم إعداد الشباب المصري ليكتسب المهارات الناعمة التي يستلزمها التنافس في هذا السوق، علاوة على المهارات التقنية التي تكسبه القدرة على التنافس في سوق العمل الحر.وأوضح الوزير، أن الوزارة أطلقت مبادرة «تمكين الشباب للعمل المهنى الحُر»، والتي تهدف إلى تدريب 20 ألف شاب وشابة على مستوى الجمهورية على مهارات العمل الحُر عبر المنصات الإلكترونية خلال العام الحالي، ونعمل على زيادة عدد الشباب خلال العام المقبل.وأشار «طلعت» إلى أن تشجيع ريادة الأعمال هو جزء أصيل من استراتيجية الحكومة المصرية ومن ضمنها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لذلك نعمل على عدد من المبادرات مثل «فرصتنا رقمية»، وهى مبادرة تلزم الوزارة بتوجيه 10 % من المشروعات التى تطرحها في السوق المصري للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالفعل طرحنا نحو 35 مشروعًا، ويجرى حاليًا تقييم العروض التي تلقتها الوزارة لطرح الموجة الثانية من المبادرة، بهدف تشجيع القطاع الناشئ من الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول في هذه المشروعات، ويقترن بهذه المبادرة مبادرة أخرى لتدريب موظفي الشركات الصغيرة والمتوسطة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة، وهناك مبادرة «مستقبلنا رقمي» تستهدف تدريب 100 ألف شاب على مجالات إنشاء المواقع الإلكترونية وعلوم البيانات والتسويق الإلكتروني.