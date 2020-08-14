رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 14 أغسطس 2020 الموافق 24 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير الاتصالات: 30 مليار جنيه تكلفة رفع كفاءة شبكة الإنترنت

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 02:28 ص
عمرو طلعت
عمرو طلعت
طارق عتمان
طباعة
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حقق نموًا خلال العام المالي الماضي بنسبة 15.2 %، وبلغ حجمه أكثر من 107 مليار جنيه، موضحًا أن صفقات الاستحواذ أمر طبيعي في أسواق الاتصالات وتثبت أن السوق المصري سوق واعد وضخم ومحل اهتمام الشركات العالمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف الوزير، في تصريحات لـ «الدستور» أن الوزارة تقوم بتنفيذ مشروع ضخم لتحويل 27 جامعة حكومية إلى جامعات رقمية بتكلفة تبلغ أكثر من 4 مليارات جنيه خلال عام بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلي أن منظومة ميكنة الجامعات ستتيح وسائل رقمية التواصل بين الأساتذة والطلاب يكون من خلال الوسائل الرقمية، ويتم تطوير وتداول المنهج الأكاديمي من خلال المنصات الرقمية.

وأشار الوزير إلي أن الوزارة نفذت مشروع ضخم لرفع كفاءة شبكة الانترنت فى مصر باستثمارات بلغت 30 مليار جنيه، وهذا المشروع نتج عنه مضاعفة سرعة الإنترنت في مصر وتقوية البنية المعلوماتية فيها، وهو ما أدى إلى تحمل مصر للأحمال التي تضاعفت مع جائحة «كورونا» جراء اعتماد المواطنين على الأنترنت، وإجراء امتحانات المرحلة الثانوية من خلال الإنترنت بدون شكوى واحدة، والآن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل على المرحلة الثانية من مشروع رفع كفاءة شبكة الأنترنت خلال الجزء المتبقي من هذا العام.

وقال الوزير إن سوق العمل الحر سوق واعد وينمو بنسب مطردة، ونحن نشجع الشباب للدخول في هذا السوق واكتساب فرص عمل من خلال منصات العمل الحر، ولذلك يتم إعداد الشباب المصري ليكتسب المهارات الناعمة التي يستلزمها التنافس في هذا السوق، علاوة على المهارات التقنية التي تكسبه القدرة على التنافس في سوق العمل الحر.

وأوضح الوزير، أن الوزارة أطلقت مبادرة «تمكين الشباب للعمل المهنى الحُر»، والتي تهدف إلى تدريب 20 ألف شاب وشابة على مستوى الجمهورية على مهارات العمل الحُر عبر المنصات الإلكترونية خلال العام الحالي، ونعمل على زيادة عدد الشباب خلال العام المقبل.

وأشار «طلعت» إلى أن تشجيع ريادة الأعمال هو جزء أصيل من استراتيجية الحكومة المصرية ومن ضمنها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لذلك نعمل على عدد من المبادرات مثل «فرصتنا رقمية»، وهى مبادرة تلزم الوزارة بتوجيه 10 % من المشروعات التى تطرحها في السوق المصري للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالفعل طرحنا نحو 35 مشروعًا، ويجرى حاليًا تقييم العروض التي تلقتها الوزارة لطرح الموجة الثانية من المبادرة، بهدف تشجيع القطاع الناشئ من الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول في هذه المشروعات، ويقترن بهذه المبادرة مبادرة أخرى لتدريب موظفي الشركات الصغيرة والمتوسطة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة، وهناك مبادرة «مستقبلنا رقمي» تستهدف تدريب 100 ألف شاب على مجالات إنشاء المواقع الإلكترونية وعلوم البيانات والتسويق الإلكتروني.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الشريف للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

نتيجة الثانوية الأزهرية 2020.. رابط بوابة الأزهر الشريف azhar.eg

الاحتلال يشن قصفًا جويًا ومدفعيًا على مواقع بغزة

وفاة رئيس حكومة كاراكاس بعد إصابته بفيروس كورونا

الصور

image description

مؤتمر إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

image description

«آلاء».. طالبة «الهندسة» تعالج الاضطرابات النفسية بالرسم

image description

افتتاح استاد الأهلى

image description

بدء فرز «الشيوخ» في الهرم

image description

فرز الأصوات في «انتخابات الشيوخ»

الأكثر قراءة

رابط بوابة الأزهر.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية الأزهرية سنة 2020.. استعلم من بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج عن نتيجتك

برقم الجلوس.. رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

طالع نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس فقط

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

«حددت موعد موتى».. كيف أنقذ «عوض والمهندس» آمال رمزى من الانتحار؟

«الباشا شرب الويسكي في حذائها».. أسرار من حياة ميمي شكيب

آثار الحكيم خليفتى فى السينما وأجورنا كانت بسيطة.. الوجه الآخر لمديحة يسرى

«القاهرة بلد درجة رابعة وكرهت عبدالناصر».. اعترافات خطيرة لـ فاتن حمامة

نجم الساعة

«الدستور» تكشف أسرار ما جرى: ماذا فعل «ابن النادى» فى الأهلى؟

منوعات

بلو جاكتس يقلب تأخره إلى فوز ويدرك التعادل مع لايتنينج فى الأدوار الإقصائية

«أندريسكو» تنسحب من بطولة أمريكا المفتوحة بسبب كورونا

اكتشاف أسرع نجم على الإطلاق في مجرة درب التبانة

دراسة تكشف شلل الجهاز المناعي في حالات كورونا الشديدة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
"القديسة" و"الأيقونة " في وجداننا (2)
جلال حمام
«الجزيرة».. القناة التى فضح العالم أكاذيبها
مؤمن المحمدي
مكتبة الغلابة
د. محمد عفيفي
مصطفى كمال أتاتورك
المزيد

الثقافة

«الليلة الكبيرة» تعود من جديد مع «شباب لايف» و«الموسيقى الشعبية» بالهناجر

غدًا.. دينا الوديدى تفتتح مهرجان الصيف الدولى الثامن عشر

الليلة.. رومانسيات بليغ حمدى على مسرح النافورة بالأوبرا

«سيكولوجية الصداقة» ندوة بمكتبة مصر العامة 24 أغسطس